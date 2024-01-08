Об этом указано в проекте Порядка приема в вузы в 2024 году. Документ недавно обнародовал МОН.

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МОН хочет повысить пороговый балл экзамена для поступления в магистратуру

В 2024 году для того, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в магистратуру, абитуриент должен сдать единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание.

После сдачи экзаменов поступающий получит результаты в тестовых баллах. Их переводят в рейтинговые баллы по шкале 100 – 200. Ее используют для расчета конкурсного балла.

Так, согласно таблицам перевода баллов, предложенных на 2024 год, чтобы получить право на поступление, абитуриент должен набрать минимум 5 тестовых баллов по иностранному языку и 5 тестовых баллов по тесту общей учебной компетентности.

Эти 5 тестовых баллов будут соответствовать минимально возможным 100 рейтинговым баллам.

Что касается единого профессионального вступительного испытания, то пороговый балл не будут меняться. Его оставят на уровне 35 тестовых баллов.

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Раньше мы писали, что в Украине больше не будут набирать младших бакалавров. Что следует знать нынешним поступающим, читайте по ссылке.