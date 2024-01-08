Про це вказано у проєкті Порядку прийому до вишів в 2024 році. Документ недавно оприлюднило МОН.

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МОН хоче підвищити пороговий бал іспиту для вступу в магістратуру

У 2024 році для того, аби отримати право брати участь у конкурсному відборі до магістратури, абітурієнт має скласти єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування.

Після складання іспитів вступник отримає результати у тестових балах. Їх переводять у рейтингові бали за шкалою 100 – 200. Її використовують для розрахунку конкурсного балу.

Так, відповідно до таблиць переведення балів, які запропонували на 2024 рік, аби отримати право на вступ, абітурієнт має набрати мінімум 5 тестових балів з іноземної мови та 5 тестових балів з тесту загальної навчальної компетентності.

Ці 5 тестових балів відповідатимуть мінімально можливим 100 рейтинговим балам.

Щодо єдиного фахового вступного випробування, то пороговий бал не змінюватимуть. Його залишать на рівні 35 тестових балів.

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Раніше ми писали, що в Україні більше не набиратимуть молодших бакалаврів. Що варто знати цьогорічним вступникам, читайте за посиланням.