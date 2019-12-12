Выпускники налогового университета гарантированно будут работать по специальности: детали

Кабинет министров передал университет государственной фискальной службы (Ирпень) под управление Министерству финансов. Выпускникам гарантировано первое рабочее место.

Такое решение было принято на заседании Кабмина 11 декабря, пишет пресс-служба Министерства финансов.

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В Минфине уверяют, что это будет не формальная передача учреждения от ведомства к ведомству.

В новых высококвалифицированных кадрах и в повышении квалификации нуждаются все структуры, которые подчиняются Министерству финансов... Поэтому набор специальностей и предметов будет расширен, а учебные планы адаптированы к реальным потребностям и целям, которые мы ставим перед собой,

– рассказал государственный секретарь Минфина Константин Ващенко.

В ведомстве планируется, что все студенты в университете будут учиться на контрактной основе, а потом будут обязаны отработать три года по специальности. Также студенты будут проходить практику уже с третьего курса.

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Что известно об Ирпенском налоговом университете?