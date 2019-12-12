Выпускники налогового университета гарантированно будут работать по специальности: детали
Кабинет министров передал университет государственной фискальной службы (Ирпень) под управление Министерству финансов. Выпускникам гарантировано первое рабочее место.
Такое решение было принято на заседании Кабмина 11 декабря, пишет пресс-служба Министерства финансов.
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В Минфине уверяют, что это будет не формальная передача учреждения от ведомства к ведомству.
В новых высококвалифицированных кадрах и в повышении квалификации нуждаются все структуры, которые подчиняются Министерству финансов... Поэтому набор специальностей и предметов будет расширен, а учебные планы адаптированы к реальным потребностям и целям, которые мы ставим перед собой,
– рассказал государственный секретарь Минфина Константин Ващенко.
В ведомстве планируется, что все студенты в университете будут учиться на контрактной основе, а потом будут обязаны отработать три года по специальности. Также студенты будут проходить практику уже с третьего курса.
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Что известно об Ирпенском налоговом университете?
- заведение специализируется на подготовке кадров для работы в структурах налоговой службы Украины;
- ранее университет подчинялся государственной фискальной службе, но после ее ликвидации, его передали министерству финансов;
- в 2013 году руководство университета подозревали в коррупции, а бывший ректор вуза Петр Мельник сбежал из Украины.