Випускники податкового університету гарантовано працюватимуть за спеціальністю: деталі

Кабінет міністрів передав університет державної фіскальної служби (Ірпінь) під управління Міністерству фінансів. Випускникам гарантуватимуть перше робоче місце.

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 11 грудня, пише пресслужба Міністерства фінансів.

Вас зацікавить: Міносвіти планує скоротити кількість університетів

У Мінфіні переконують, що це буде не формальна передача закладу від відомства до відомства.

У нових висококваліфікованих кадрах та у підвищенні кваліфікації мають потребу всі структури, які підпорядковуються Міністерству фінансів… Тому набір спеціальностей і предметів буде розширений, а навчальні плани адаптовані до реальних потреб і цілей, які ми ставимо перед собою,

– розповів державний секретар Мінфіну Костянтин Ващенко.

У відомстві планується, що всі студенти в університеті навчатимуться на контрактній основі, а потім будуть зобов’язані відпрацювати три роки за фахом. Також студенти будуть проходити практику уже з третього курсу.

Більше про реформу ДФС: Старт роботи нової митниці: українців попередили про ймовірні труднощі

Що відомо про Ірпінський податковий університет?