Об этом пишет "Главком". По предварительным неофициальным данным, на механико-математическом, химическом, физическом и радиофизическом факультетах Киевского национального университета имени Шевченко в этом году наблюдается недобор в среднем до 50 %.

На каких специальностях не хватает студентов

Заместитель декана факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУ Юлия Веремий отметила, что в течение последних пяти лет наблюдается тенденция к сокращению количества абитуриентов на факультет и в целом на направления STEM.

По ее мнению, потери в сфере STEM в значительной степени связаны с отъездом многих способных школьников и студентов за границу.

Это интернациональные профессии, не зависящие от безупречного знания языка, культуры или определенных региональных особенностей, поэтому они востребованы в любой стране Европы, в США, Канаде и т. д.,

– считает ученый.

Так, на образовательную программу "Прикладная физика и наноматериалы" в прошлом году поступили 22 человека, в этом году – всего семеро; на "Электронику, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехнику" зачислили, как и в прошлом году, 12 человек. Лицензионный объем по этим двум специальностям – 120 мест. А учиться будут лишь 19 первокурсников.

Специальность "Прикладная физика и наноматериалы", несмотря на огромный спрос на выпускников в соответствующих отраслях производства, находится под угрозой,

– заявил преподаватель факультета, профессор Анатолий Веклич.

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