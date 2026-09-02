Про це пише Главком. За попередніми неофіційними даними, механіко-математичний, хімічний, фізичний факультети та радіофізичний факультети Київського національного університету імені Шевченка цьогоріч мають недобір у середньому до 50%.

На яких спеціальностях бракує студентів

Заступниця декана факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ Юлія Веремій зазначила, що протягом останніх п'яти років спостерігають тенденцію до зменшення кількості вступників на факультет і загалом на напрямок STEM.

На її думку, втрати в царині STEM значно пов’язані з виїздом багатьох здібних школярів та студентів за кордон.

Це інтернаціональні професії, не зав’язані на бездоганному знанні мови, культури чи певних регіональних особливостей, тому вони запитані в будь-якій країні Європи, в США, Канаді тощо,

– вважає науковиця.

Так, на освітню програму «Прикладна фізика та наноматеріали» торік вступили 22 людей, цьогоріч – лише семеро; на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку» зарахували, як і торік, 12 осіб. Ліцензійний обсяг на ці дві спеціальності – 120 місць. А вчитимуться лише 19 першокурсників.

Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали», попри шалену затребуваність випускників у відповідних галузях виробництва, є під загрозою,

– заявив викладач факультету, професор Анатолій Веклич.

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