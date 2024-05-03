На мероприятии прозвучали мнения представителей различных заинтересованных в интеграции ветеранов сторон. Участие приняли чиновники из Министерства экономики, военные эксперты, представители украинского IT-сектора и НаУКМА. В вузе поделились деталями встречи, отмечает Образование 24.

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НаУКМА открывает Ресурсный центр для ветеранов и ветеранок

Во время мероприятия прозвучали такие темы и мысли:

Образование ветеранов является стратегической и долгосрочной инвестицией в будущее Украины;

Вся страна и общество вместе с ветеранами должны думать об обеспечении и потребности фронта;

Ветераны, которые возвращаются с фронта, уже имеют определенный набор умений. Поэтому надо усилить их и найти применение в гражданской жизни;

Общество, государство и бизнес должны адаптироваться к потребностям защитников и защитниц;

Каждый бизнес, учреждение, волонтерское движение должны делать собственные проекты для помощи ветеранам в возвращении к гражданской жизни.

К слову, КМА является одним из двигателей социальных изменений в обществе. С 2015 года университет работает с военными, их семьями и детьми на базе созданных специально для них программ.

Поэтому в 2024 году Киево-Могилянская академия планирует развивать имеющиеся и запустить ряд новых сервисов, в том числе и образовательных программ, которые помогут восстановить предыдущие профессиональные навыки, интегрировать и усилить приобретенные в армии навыки в профессиональную гражданскую жизнь, открыть собственное дело.

Руководитель Ресурсного центра для ветеранов и ветеранок в НаУКМА Яна Чапайло отметила, что ресурсный центр для ветеранов – междисциплинарный, будет способствовать экономической и социальной реинтеграции ветеранов. Он фокусируется на объединении действующих и создании новых ресурсов профессионального, карьерного, образовательного развития военных (действующих и демобилизованных) и их семей.

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Какие возможности имеют и стремятся получить воины

Младший сержант ВСУ Тарас Тимочко отметил важность поддержки ветеранов путем образовательных программ и предоставил идею о пребывании ветеранов в стенах образовательных учреждений.

Хотелось бы видеть ветеранов не в сегрегированных, закрытых аудиториях, а среди студенческого сообщества. Ветераны могут делиться своим приобретенным опытом. В ответ они могли бы перенимать те социальные нормы, которые сложились в их отсутствие. Это будет способствовать поиску единомышленников для общения, работы или бизнеса,

– отметил воин.

Исследование от Украинского ветеранского фонда Минветеранов демонстрирует, что 31% респондентов среди ветеранов выбирает развитие собственного бизнеса, а 15% – переквалификацию на гражданской работе. Они нуждаются в предпринимательских инвестициях и новом образовании.

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная рассказала, что Министерство экономики предлагает ветеранам и ветеранкам гранты на развитие собственного бизнеса до 1 миллиона гривен.

В Министре по делам ветеранов Украины говорят, что ветеранские бизнесы – мощное усиление экономической способности государства и общин, поэтому активно продолжают развивать ветеранскую инфраструктуру и возможности для ветеранов.