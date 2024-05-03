На заході прозвучали думки представників різних зацікавлених в інтеграції ветеранів сторін. Участь взяли посадовці з Міністерства економіки, військові експерти, представники українського IT-сектору та НаУКМА. У виші поділилися деталями зустрічі, зазначає Освіта 24.

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НаУКМА відкриває Ресурсний центр для ветеранів та ветеранок

Під час заходу прозвучали такі теми та думки:

Освіта ветеранів є стратегічною та довгостроковою інвестицією у майбутнє України;

Уся країна та суспільство разом із ветеранами повинні думати про забезпечення та потреби фронту;

Ветерани, які повертаються з фронту, вже мають певний набір вмінь. Тому треба посилити їх та знайти застосування у цивільному житті;

Суспільство, держава та бізнес мають адаптовуватися до потреб захисників та захисниць;

Кожен бізнес, установа, волонтерський рух мають робити власні проєкти для допомоги ветеранам у поверненні до цивільного життя.

До слова, КМА є однією з рушіїв соціальних змін у суспільстві. З 2015 року університет працює із військовими, їх сім'ями та дітьми на базі створених спеціально для них програм.

Тож у 2024-му році Києво-Могилянська академія планує розвивати наявні та запустити ряд нових сервісів, зокрема й освітніх програм, які допоможуть відновити попередні професійні навички, інтегрувати та посилити набуті у війську навички у професійне цивільне життя, відкрити власну справу.

Керівниця Ресурсного центру для ветеранів та ветеранок в НаУКМА Яна Чапайло зазначила, що ресурсний центр для ветеранів – міждисциплінарний, сприятиме економічній та соціальній реінтеграції ветеранів. Він фокусується на об'єднанні чинних і створенні нових ресурсів професійного, кар'єрного, освітнього розвитку військових (чинних та демобілізованих) та їхніх родин.

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Які можливості мають і прагнуть отримати воїни

Молодший сержант ЗСУ Тарас Тимочко наголосив на важливості підтримки ветеранів шляхом освітніх програм та надав ідею щодо перебування ветеранів у стінах освітніх закладів.

Хотілось би бачити ветеранів не в сегрегованих, закритих аудиторіях, а поміж студентської спільноти. Ветерани можуть ділитись своїм набутим досвідом. У відповідь вони б могли переймати ті соціальні норми, які склались за їхньої відсутності. Це сприятиме пошуку однодумців для спілкування, роботи чи бізнесу,

– зазначив воїн.

Дослідження від Українського ветеранського фонду Мінветеранів демонструє, що 31% респондентів серед ветеранів обирає розвиток власного бізнесу, а 15% – перекваліфікацію на цивільній роботі. Вони потребують підприємницьких інвестицій та нової освіти.

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна розповіла, що Міністерство економіки пропонує ветеранам та ветеранкам гранти на розвиток власного бізнесу до 1 мільйона гривень.

У Міністрі у справах ветеранів України кажуть, що ветеранські бізнеси – потужне підсилення економічної спроможності держави та громад, тому активно продовжують розбудовувати ветеранську інфраструктуру та можливості для ветеранів.