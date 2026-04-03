"Забыла написать": репетитор озадачила сеть перепиской с ученицей

Ученица 7 класса не предупредила репетиторку об отсутствии. Детали педагог рассказала в Threads.

В чем проблема?

Педагог спросила у ученицы причину отсутствия на уроке. Она ответила, что ее мама забыла написать о том, что школьницы не будет.



Также репетитор спросила у коллег, как они относятся к таким ситуациям. В частности, к такому отношению учеников. Она считает, что ученица должна самостоятельно отвечать за свои занятия, а не кивать в сторону мамы.

Другие репетиторы откликнулись на это сообщение. Некоторые даже заметил, что ребенок не поздоровался. Есть те, кто считает, что переписываться надо с мамой, а не с ребенком.

Что говорят другие педагоги?

Педагоги в комментариях написали следующее:

У меня (сын, – ред.) попросил преподавателя в 7 классе сам и мы договорились: я плачу, он вместе с преподавателем планирует и ответственный. Идеальный тандем третий год.

Не поздоровался, не предупредил... Полное неуважение. Отказался бы от него.

Эта переписка должна была быть с мамой, а не с ребенком.

Я конечно не защищаю ученика, но за что придется платить? За урок который не состоялся?

За то, что я не смогла сместить туда другой урок и закончить рабочий день раньше; за то, что это мое время, которое я могла распланировать иначе, а не быть "ждуном" до следующего занятия.

Это абсолютно нормальная практика. Урок отменен без предупреждения или менее чем за час: 100% оплата 100% оплата.

Не общайтесь с несовершеннолетними учениками напрямую, исключительно через родителей и только так.

Как получить высокий балл на НМТ?

Репетитор по украинскому языку Екатерина назвала тему, которая может "подарить" больше всего баллов на НМТ.

У своем TikTok она поделилась советом для поступающих, которые готовятся к НМТ-2026. Объяснила, что ключ к высокому результату – это уверенное знание сложных предложений и всего, что с ними связано.