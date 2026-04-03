"Забула написати": репетиторка спантеличила мережу листуванням з ученицею

Учениця 7 класу не попередила репетиторку про відсутність. Деталі педагогиня розповіла у Threads.

Дивіться також "Це справді виснажує": що найбільше дратує батьків у вихованні дітей

У чому проблема?

Педагогиня запитала в учениці причину відсутності на уроці. Вона відповіла, що її мама забула написати про те, що школярки не буде.



Також репетиторка запитала у колег, як вони ставляться до таких ситуацій. Зокрема, до такого ставлення учнів. Вона вважає, що учениця має самостійно відповідати за свої заняття, а не кивати у бік мами.

Інші репетитори відгукнулись на цей допис. Дехто навіть зауважив, що дитина не привіталася. Є ті, хто вважає, що переписуватися треба з мамою, а не з дитиною.

Цікаво! Студентка Олександра поділилася, що популярна пісня "репІсторія" допомогла їй скласти НМТ з історії України.

Що кажуть інші педагоги?

Педагоги у коментарях написали таке:

В мене (син, – ред.) попросив викладача у 7 класі сам і ми домовились: я сплачую, він разом з викладачем планує і відповідальний. Ідеальний тандем третій рік.

Не привітався, не попередив… Повна неповага. Відмовився б від нього.

Ця переписка повинна була бути з мамою, а не з дитиною.

Я звичайно не захищаю учня, але за що доведеться платити ? За урок який не відбувся ?

За те, що я не змогла змістити туди інший урок і закінчити робочий день раніше; за те, що це мій час, який я могла розпланувати інакше, а не бути "ждуном" до наступного заняття.

Це абсолютно нормальна практика. Урок скасований без попередження або менш ніж за годину: 100% оплата.

Не спілкуйтесь з неповнолітніми учнями напряму, виключно через батьків і тільки так.

Дивіться також Ця геніальна фраза з куркою допоможе запам'ятати козацькі угоди перед НМТ

Як отримати високий бал на НМТ?

Репетиторка з української мови Катерина назвала тему, яка може "подарувати" найбільше балів на НМТ.

У своєму TikTok вона поділилася порадою для вступників, які готуються до НМТ-2026. Пояснила, що ключ до високого результату – це впевнене знання складних речень і всього, що з ними пов'язано.