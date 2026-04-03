Освіта Освіта в Україні "Забула написати": репетиторка спантеличила мережу листуванням з ученицею
"Забула написати": репетиторка спантеличила мережу листуванням з ученицею

Марія Волошин
Основні тези
  • Репетиторка з математики поділилася випадком, коли учениця не попередила про свою відсутність на занятті.
  • У коментарях інші педагоги висловили думку, що комунікація повинна відбуватися через батьків, а не безпосередньо з дітьми.
"Забула написати": репетиторка спантеличила мережу листуванням з ученицею
Учні та вчителі / Freepik

Репетиторка з математики Наталія Нос поділилася ситуацією зі своєю ученицею, яка не прийшла на заняття. Зокрема, уточнила причину і попросила поради в інших.

Учениця 7 класу не попередила репетиторку про відсутність. Деталі педагогиня розповіла у Threads.

У чому проблема?

Педагогиня запитала в учениці причину відсутності на уроці. Вона відповіла, що її мама забула написати про те, що школярки не буде.


Також репетиторка запитала у колег, як вони ставляться до таких ситуацій. Зокрема, до такого ставлення учнів. Вона вважає, що учениця має самостійно відповідати за свої заняття, а не кивати у бік мами.

Інші репетитори відгукнулись на цей допис. Дехто навіть зауважив, що дитина не привіталася. Є ті, хто вважає, що переписуватися треба з мамою, а не з дитиною.

Що кажуть інші педагоги?

Педагоги у коментарях написали таке:

  • В мене (син, – ред.) попросив викладача у 7 класі сам і ми домовились: я сплачую, він разом з викладачем планує і відповідальний. Ідеальний тандем третій рік.

  • Не привітався, не попередив… Повна неповага. Відмовився б від нього.

  • Ця переписка повинна була бути з мамою, а не з дитиною.

  • Я звичайно не захищаю учня, але за що доведеться платити ? За урок який не відбувся ?

  • За те, що я не змогла змістити туди інший урок і закінчити робочий день раніше; за те, що це мій час, який я могла розпланувати інакше, а не бути "ждуном" до наступного заняття.

  • Це абсолютно нормальна практика. Урок скасований без попередження або менш ніж за годину: 100% оплата.

  • Не спілкуйтесь з неповнолітніми учнями напряму, виключно через батьків і тільки так.

