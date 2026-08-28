Как сообщает "Освіта.ua", дополнительный набор возможен только при условии, что конкретное высшее учебное заведение официально объявит о таком наборе.

Требования к абитуриентам и льготные условия

Для абитуриентов действует строгое ограничение на количество ранее поданных документов.

Важно! Если абитуриент полностью реализовал право на подачу 10 заявлений в ходе основного периода, он больше не сможет поступить в вуз в этом году.

Для участия в дополнительном наборе абитуриенты должны предоставить результаты национального мультипредметного теста за 2023 – 2026 годы.

Абитуриенты из льготных категорий имеют право сдавать внутренние вступительные экзамены непосредственно в высшем учебном заведении, если это предусмотрено законодательством.

Сколько в среднем стоит обучение в вузах?

В 2026 году средняя стоимость контрактного обучения в государственных университетах составляет около 49 тысяч гривен в год. На популярных специальностях, в частности на праве, маркетинге, менеджменте, филологии и психологии, стоимость обычно колеблется в пределах 50 – 60 тысяч гривен в год.

В ведущих вузах максимальная стоимость контракта выросла примерно на 30% и может достигать 86,7 тысячи гривен в год. При этом отдельные медицинские и бизнес-программы стоят более 110 – 149 тысяч гривен.

Самые дорогие магистерские программы в НаУКМА стоят около 100 тысяч гривен. Среди них – "Политика управления в городе", "Экономическая дипломатия и GR-политика" и "Управление образованием". Обучение по программам "Право", "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения" обойдется примерно в 80–85 тысяч гривен.

В то же время правительство расширило программу академических грантов на 2026 год. Теперь государственная поддержка для частичного или полного покрытия стоимости обучения доступна не только студентам бакалавриата, но и абитуриентам магистратуры. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.