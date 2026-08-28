Як повідомляє Освіта.ua, проведення додаткового зарахування можливе лише за умови, що конкретний заклад вищої освіти офіційно оголосить про такий набір.

Вимоги до вступників та пільгові умови

Для абітурієнтів діє суворе обмеження щодо кількості раніше поданих документів.

Важливо! Якщо вступник повністю реалізував право на подання 10 заяв під час основного періоду, він більше не зможе вступити до вишу цього року.

Для участі в додатковому наборі абітурієнти повинні надати результати національного мультипредметного тесту за 2023 – 2026 роки.

Пільгові категорії вступників мають право скласти внутрішні вступні випробування безпосередньо у закладі вищої освіти, якщо це передбачено законодавством.

Скільки в середньому коштує навчання у вишах?

У 2026 році середня вартість контрактного навчання в державних університетах становить близько 49 тисяч гривень на рік. На популярних спеціальностях, зокрема праві, маркетингу, менеджменті, філології та психології, ціна зазвичай коливається в межах 50 – 60 тисяч гривень на рік.

У провідних вишах максимальна вартість контракту зросла приблизно на 30% і може сягати 86,7 тисячі гривень на рік. Водночас окремі медичні та бізнес-програми коштують понад 110 – 149 тисяч гривень.

Найдорожчі магістерські програми у НаУКМА коштують близько 100 тисяч гривень. Серед них – "Політика врядування в місті", "Економічна дипломатія і GR-політики" та "Управління освітою". Навчання за програмами "Право", "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" обійдеться приблизно у 80 – 85 тисяч гривень.

Водночас уряд розширив програму академічних грантів на 2026 рік. Тепер державна підтримка для часткового або повного покриття контракту доступна не лише студентам бакалаврату, а й вступникам до магістратури. Детальніше про це читайте в матеріалі 24 Каналу.