Или вообще советуют поискать другую школу. Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по вопросам инклюзивного и специального образования Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, кандидат философских наук Екатерина Павленко.

С какими проблемами сталкиваются родители?

Эксперт говорит, что такие отказы противоречат законодательству. И многие семьи узнают о своих правах уже позже. Поэтому подсказала, что должны знать родители, перед тем как идти подавать документы.

Зачем нужен инклюзивно-ресурсный центр?

ИРЦ часто воспринимают как учреждение, которое "дает или не дает разрешение" на инклюзию. На самом деле основная его функция – комплексная оценка развития ребенка и помощь в определении того, какая поддержка нужна ребенку в обучении. На основе этой оценки формируется заключение ИРЦ. Именно он становится основой для работы школы в дальнейшем – частности для создания индивидуальной программы развития.

Важно также знать: заключение ИРЦ не имеет ограниченного срока действия, если в нем не указана дата повторной оценки. А проводится она только в определенных случаях – например, когда ребенок переходит из детского сада в школу, меняет тип учебного заведения или уровень образования (например при переходе из младшей школы в среднюю) или когда команда сопровождения видит, что образовательные потребности ребенка изменились и т.д,

– рассказывает Павленко.

Нужно ли просить "разрешение" на инклюзивный класс?

Одним из самых распространенных мифов является то, что инклюзивный класс открывают только "по решению школы" или "если позволит управление образования". Но законодательство говорит другое, уточняет эксперт. Если родители ребенка с особыми образовательными потребностями подают в школу заявление и добавляют заключение инклюзивно-ресурсного центра, учебное заведение обязано организовать инклюзивное обучение. Стоит также зарегистрировать соответствующее заявление в школе или отправить его официально. То есть инклюзивный класс – не "услуга по возможности", а гарантированное право ребенка.

После подачи заявления школа создает инклюзивный класс, организует команду психолого-педагогического сопровождения и сообщает об этом учредителя или орган управления образованием.

Если же семья сталкивается с отказом или затягиванием решения, стоит обратиться в местный орган управления образования. В основном проблему решают именно на этом уровне, ведь законодательство четко определяет право ребенка учиться в общеобразовательной школе по месту жительства,

– рассказала специалист.

Важно! В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, устанавливают ограждения, технические средства для срочного вызова полиции и тому подобное.

Кто имеет право учиться в инклюзивном классе?

Еще одна распространенная ошибка – мнение, что инклюзивное обучение предназначено только для детей с инвалидностью.

На самом деле право на инклюзию имеет значительно более широкий круг детей. Так, это могут быть ученики с нарушениями зрения, слуха, речи или опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями или расстройствами аутистического спектра и т.д,

– говорит Павленко.

И добавляет: но поддержка в обучении может быть нужна и в менее очевидных ситуациях. Например, когда ребенку сложно читать или писать, он путает буквы, медленно осваивает математику или быстро устает от учебной нагрузки и тому подобное.

Иногда трудности возникают и из-за жизненных обстоятельств, которые особенно актуальны сейчас в период войны – длительный стресс, переезд, потеря привычной среды или другие факторы, которые влияют на способность ребенка учиться,

– уточняет эксперт.

В таких случаях, по ее словам, система инклюзивного образования должна помочь школе найти для ребенка тот формат поддержки, который действительно будет работать.

Нужен ли для создания инклюзивного класса ассистент ребенка?

Родители должны понимать: ассистент учителя и ассистент ребенка – это разные роли. Ассистент учителя является работником школы и помогает организовывать образовательный процесс в классе. Зато ассистент ребенка – это отдельная социальная услуга, которая называется "сопровождение во время инклюзивного обучения".

Поэтому наличие ассистента ребенка не является обязательным условием для создания инклюзивного класса или зачисления ребенка в школу. Учебное заведение не может отказать в зачислении только потому, что такого специалиста пока нет,

– акцентирует специалист.

Если же в заключении инклюзивно-ресурсного центра указали, что ребенок нуждается в сопровождении во время обучения, родителям нужно обратиться в орган социальной защиты в своей общине, Центра предоставления социальных услуг или в ЦНАП, или же через электронный кабинет социального портала Минсоцполитики и вместе с заключением ИРЦ подать соответствующую заявку о необходимости получения этой услуги.

Как оценивают учебные результаты детей с ООП?

Иногда родители волнуются, что инклюзивное обучение означает или заниженные требования, или наоборот – оценивания по тем же критериям, что и для всех остальных учеников класса.

На самом деле оценивание учебных достижений детей с особыми образовательными потребностями осуществляется с учетом индивидуальной программы развития. То есть важен не только объем усвоенного материала, но и динамика развития ребенка,

– говорит эксперт.

И добавляет: инклюзивное обучение – это не об "особой школе" для "особых детей". А о том, чтобы школа могла заметить, когда ученику нужна другая скорость обучения, дополнительная поддержка или другой подход к материалу – и вовремя среагировать.

Могут ли родители влиять на образовательную программу ребенка?

Родители также должны знать, что они являются полноценными участниками образовательного процесса и команды психолого-педагогического сопровождения.

Это означает, что они участвуют в разработке индивидуальной программы развития – документа, который определяет образовательный маршрут, необходимые услуги и поддержку для ребенка,

– уточнила Павленко.

ИПР создают в течение двух недель после начала обучения в школе на основе заключения инклюзивно-ресурсного центра. Документ подписывают все члены команды сопровождения, включая родителей, после чего его утверждает руководитель учебного заведения. Действующей индивидуальная программа развития ребенка были только если ее подпишут родители.

Если во время обучения возникают трудности или наоборот ребенок демонстрирует значительный прогресс, программу могут пересматривать.

Читайте больше школьных новостей: