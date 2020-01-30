Задолженность по выплатам зарплат в образовательной сфере выросла в 2,5 раза
По итогам 2019 года общая задолженность по выплате зарплаты образовательным работникам выросла в 2,5 раза. Общая сумма долгов достигла показателя 13, 232 миллиона гривен.
Размер задолженностей в различных сферах сообщила Государственная служба статистики.
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Общая сумма задолженности по выплате заработной платы во всех сферах экономики в прошлом году выросла на 14,7%. По состоянию на 1 января 2020 года сумма долгов во всех сферах составляла 3,034 миллиарда гривен.
Также сообщается, что работникам профессиональной, научной и технической деятельности в целом задолжали 182,712 миллиона гривен.
В каких регионах зафиксирована наибольшая задолженность
- Днепропетровщина (рост в 2,6 раза);
- Тернопольщина (рост в 2 раза);
- Житомирщина (рост на 77,9%);
- Львовщина (рост на 77,7%).
В каких областях произошло сокращение задолженности
- Ровенская (на 83,7%),
- Николаевская (на 61,2%);
- Хмельницкая (на 59,3%);
- Запорожская (на 47,4%).
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Сколько в целом в Украине учителей?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч учителей.