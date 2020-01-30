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Задолженность по выплатам зарплат в образовательной сфере выросла в 2,5 раза

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В некоторых областях произошло сокращение задолженности / Josh Appel

По итогам 2019 года общая задолженность по выплате зарплаты образовательным работникам выросла в 2,5 раза. Общая сумма долгов достигла показателя 13, 232 миллиона гривен.

Размер задолженностей в различных сферах сообщила Государственная служба статистики.

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Общая сумма задолженности по выплате заработной платы во всех сферах экономики в прошлом году выросла на 14,7%. По состоянию на 1 января 2020 года сумма долгов во всех сферах составляла 3,034 миллиарда гривен.

Также сообщается, что работникам профессиональной, научной и технической деятельности в целом задолжали 182,712 миллиона гривен.

В каких регионах зафиксирована наибольшая задолженность

  • Днепропетровщина (рост в 2,6 раза);
  • Тернопольщина (рост в 2 раза);
  • Житомирщина (рост на 77,9%);
  • Львовщина (рост на 77,7%).

В каких областях произошло сокращение задолженности

  • Ровенская (на 83,7%),
  • Николаевская (на 61,2%);
  • Хмельницкая (на 59,3%);
  • Запорожская (на 47,4%).

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Образование в Украине Деньги Бюджет Учителя
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