Задолженность по выплатам зарплат в образовательной сфере выросла в 2,5 раза

По итогам 2019 года общая задолженность по выплате зарплаты образовательным работникам выросла в 2,5 раза. Общая сумма долгов достигла показателя 13, 232 миллиона гривен.

Размер задолженностей в различных сферах сообщила Государственная служба статистики.

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Общая сумма задолженности по выплате заработной платы во всех сферах экономики в прошлом году выросла на 14,7%. По состоянию на 1 января 2020 года сумма долгов во всех сферах составляла 3,034 миллиарда гривен.

Также сообщается, что работникам профессиональной, научной и технической деятельности в целом задолжали 182,712 миллиона гривен.

В каких регионах зафиксирована наибольшая задолженность

Днепропетровщина (рост в 2,6 раза);

Тернопольщина (рост в 2 раза);

Житомирщина (рост на 77,9%);

Львовщина (рост на 77,7%).

В каких областях произошло сокращение задолженности

Ровенская (на 83,7%),

Николаевская (на 61,2%);

Хмельницкая (на 59,3%);

Запорожская (на 47,4%).

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Сколько в целом в Украине учителей?Всего в украинских школах работают более 400 тысяч учителей.