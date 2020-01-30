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Заборгованість із виплат зарплат в освітній сфері зросла у 2,5 рази

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В деяких областях відбулось скорочення заборгованості / Josh Appel

За підсумками 2019 року загальна заборгованість із виплат зарплати освітнім працівникам зросла в 2,5 рази. Загальна сума боргів сягнула показника 13, 232 мільйона гривень.

Про розмір заборгованостей у різних сферах повідомила Державна служба статистики.

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Загальна сума заборгованості з виплат заробітної плати в усіх сферах економіки в минулому році зросла на 14,7%. Станом на 1 січня 2020 року сума боргів в усіх сферах складала 3,034 мільярда гривень.

Також повідомляється, що працівникам професійної, наукової та технічної діяльності загалом заборговано 182,712 мільйона гривень.

В яких регіонах зафіксовано найбільшу заборгованість

  • Дніпропетровщина (зростання у 2,6 рази);
  • Тернопільщина (зростання у 2 рази);
  • Житомирщина (зростання на 77,9%);
  • Львівщина (зростання на 77,7%).

В яких областях відбулось скорочення заборгованості

  • Рівненська (на 83,7%),
  • Миколаївська (на 61,2%);
  • Хмельницька (на 59,3%);
  • Запорізька (на 47,4%).

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Скільки загалом в Україні вчителів?Всього в українських школах працюють понад 400 тисяч вчителів.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Гроші Освіта Освіта в Україні Вчителі Бюджет
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