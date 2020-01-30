Заборгованість із виплат зарплат в освітній сфері зросла у 2,5 рази
За підсумками 2019 року загальна заборгованість із виплат зарплати освітнім працівникам зросла в 2,5 рази. Загальна сума боргів сягнула показника 13, 232 мільйона гривень.
Про розмір заборгованостей у різних сферах повідомила Державна служба статистики.
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Загальна сума заборгованості з виплат заробітної плати в усіх сферах економіки в минулому році зросла на 14,7%. Станом на 1 січня 2020 року сума боргів в усіх сферах складала 3,034 мільярда гривень.
Також повідомляється, що працівникам професійної, наукової та технічної діяльності загалом заборговано 182,712 мільйона гривень.
В яких регіонах зафіксовано найбільшу заборгованість
- Дніпропетровщина (зростання у 2,6 рази);
- Тернопільщина (зростання у 2 рази);
- Житомирщина (зростання на 77,9%);
- Львівщина (зростання на 77,7%).
В яких областях відбулось скорочення заборгованості
- Рівненська (на 83,7%),
- Миколаївська (на 61,2%);
- Хмельницька (на 59,3%);
- Запорізька (на 47,4%).
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Скільки загалом в Україні вчителів?Всього в українських школах працюють понад 400 тисяч вчителів.