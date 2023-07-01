В частности, Нацкомиссия передумала переименовывать Запорожье. Также из 1,4 тысячи населенных пунктов, которые должны получить другое название, оставила 350.

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Какие города и села Украины хочет переименовать Нацкомиссия

В новом перечне – десять городов, остальные – села и поселки в разных областях нашего государства.

Среди городов, которым предлагают изменить название:

Бровари на Київщині – на Броварі;

Сорокине – на Сороче или Сорочине;

Сєвєродонецьк – Сіверськодонецьк, Сіверськодонець, Сіверськодонецьке;

также Хрустальний, Боково-Хрустальне и Первомайськ на Луганщині, Южноукраїнськ и Первомайськ в Николаевской области, Южне в Одесской области, Первомайський (укр.) в Харьковской области. Этим семи городам комиссия советует "предложить новое название в установленном законодательством порядке").

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Нацкомиссия предлагала переименовать 1400 городов и сел