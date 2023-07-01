В частности, Нацкомиссия передумала переименовывать Запорожье. Также из 1,4 тысячи населенных пунктов, которые должны получить другое название, оставила 350.
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Какие города и села Украины хочет переименовать Нацкомиссия
В новом перечне – десять городов, остальные – села и поселки в разных областях нашего государства.
Среди городов, которым предлагают изменить название:
- Бровари на Київщині – на Броварі;
- Сорокине – на Сороче или Сорочине;
- Сєвєродонецьк – Сіверськодонецьк, Сіверськодонець, Сіверськодонецьке;
- также Хрустальний, Боково-Хрустальне и Первомайськ на Луганщині, Южноукраїнськ и Первомайськ в Николаевской области, Южне в Одесской области, Первомайський (укр.) в Харьковской области. Этим семи городам комиссия советует "предложить новое название в установленном законодательством порядке").
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Нацкомиссия предлагала переименовать 1400 городов и сел
- Нацкомиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье, Бровары Киевской области и другие 1400 городов и сел во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
- Многие украинцы уже высказались негативно по поводу переименования Запорожья.
- Известный языковед Александр Авраменко в эфире заявил: переименовать населенный пункт можно тогда, когда докажут целесообразность и научно обосновают такое решение.
- По его словам, Бровары действительно следует переименовать – в Броварі (укр.).
- В то же время Запорожье, отметил языковед, – исторически древнее украинское название.
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой остро отреагировал на предложение Нацкомиссии по стандартам государственного языка переименовать Запорожье. И заявил, что это решение нужно отменить.
- Известный языковед Александр Авраменко считает, что в Украине следует переименовать именно те названия, которые не украинские и напоминают о действиях России на протяжении веков или действиях Советского Союза.