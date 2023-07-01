Зокрема, Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя. Також з 1,4 тисячі населених пунктів, які мали б отримати іншу назву, залишила 350.

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Які міста і села України тепер хоче перейменувати Нацкомісія

У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях нашої держави.

Серед міст, яким пропонують змінити назву:

Бровари на Київщині – на Броварі;

Сорокине – на Сороче чи Сорочине;

Сєвєродонецьк – Сіверськодонецьк, Сіверськодонець, Сіверськодонецьке;

також Хрустальний, Боково-Хрустальне і Первомайськ на Луганщині, Южноукраїнськ і Первомайськ у Миколаївській області, Южне на Одещині, Первомайський на Харківщині. Цим сімом містам комісія радить "запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку").

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Нацкомісія пропонувала перейменувати 1400 міст і сіл