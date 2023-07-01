Зокрема, Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя. Також з 1,4 тисячі населених пунктів, які мали б отримати іншу назву, залишила 350.
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Які міста і села України тепер хоче перейменувати Нацкомісія
У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях нашої держави.
Серед міст, яким пропонують змінити назву:
- Бровари на Київщині – на Броварі;
- Сорокине – на Сороче чи Сорочине;
- Сєвєродонецьк – Сіверськодонецьк, Сіверськодонець, Сіверськодонецьке;
- також Хрустальний, Боково-Хрустальне і Первомайськ на Луганщині, Южноукраїнськ і Первомайськ у Миколаївській області, Южне на Одещині, Первомайський на Харківщині. Цим сімом містам комісія радить "запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку").
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Нацкомісія пропонувала перейменувати 1400 міст і сіл
- Нацкомісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати Запоріжжя, Бровари Київської області та ще 1400 міст та сіл задля виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
- Чимало українців уже висловилися негативно щодо перейменування Запоріжжя.
- Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі заявив: перейменувати населений пункт можна тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують таке рішення.
- За його словами, Бровари справді варто перейменувати – на Броварі.
- Натомість Запоріжжя, зазначив мовознавець, – історично давня українська назва.
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий гостро відреагував на пропозицію Нацкомісії зі стандартів державної мови перейменувати Запоріжжя. І заявив, що це рішення треба скасувати.
- Відомий мовознавець Олександр Авраменко вважає, що в Україні варто перейменувати саме ті назви, які є не українськими і нагадують про діяння Росії протягом століть або діяння Радянського Союзу.