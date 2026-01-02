Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ

В 2026 году наконец вырастут зарплаты педагогов на разных уровнях образования и стипендии студентов. Абитуриенты взамен будут иметь возможность принять участие в зимней вступительной кампании.

Ученики при этом смогут бесплатно питаться в школах, а получить отсрочку от мобилизации благодаря образованию станет еще труднее. О том, какие главные события ждут украинское образование и науку в 2026 году, рассказываем в наших Прогнозах.

К теме Массовые зачисления уклонистов, протесты студентов и учителей: скандалы в образовании в 2025 году

Важнейшие события украинского образования в 2026 году

В 2025 году правительство Украины согласовало Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы. Важнейшие цели – неизменны: преодоление последствий войны, восстановление разрушенных школ, продолжение реформы НУШ, развитие профтеха и цифровая трансформация. А профессия учителя должна стать более престижной. В сфере высшего образования правительство планирует продолжить реформу финансирования – через государственные гранты на обучение по специальностям, которые являются критически важными для восстановления и развития страны. Образование планируют и дальше переводить в цифровой формат.

Педагогам наконец повысят зарплату

В Государственный бюджет на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября. В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы. Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.

Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей. "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).

Министерство образования и науки Украины также разработало различные модели повышения зарплат учителей. Есть четыре основные. Они не связаны с повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. Эти модели предусматривают:

увеличение нагрузки;

отсутствие увеличения нагрузки;

пропорциональное повышение для разных категорий учителей;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.



Педагогам повысили зарплаты / Pexels

Стипендии студентов вырастут вдвое

С сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий. А уже с сентября 2026 года вырастут стипендии всех студентов колледжей и вузов в Украине. Студенты будут получать вдвое большие выплаты. В вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых. В колледжах – аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.

Зимняя вступительная кампания

В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует уже этой зимой. Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков. Вузы будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией. При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании. Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором поступающий проходил "нулевой курс".

В МОН заявляли, что на нулевом курсе по бюджетной форме обучения в первую очередь предусмотрели несколько категорий абитуриентов:

молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом;

военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора;

поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например, из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования.

Для них также предусмотрели гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитии, если нужно.

Бесплатное питание учеников в школах

Глава украинского правительства Юлия Свириденко анонсировала, что с сентября 2026 года ученики 1 – 11 классов будут получать бесплатное питание в школах. Отдельно заложили средства на модернизацию школьных пищеблоков. Для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 миллиарда гривен субвенции общинам. Всего в Государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрели 14,4 миллиарда гривен.

К слову, бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы ввели в 2024 году. В этом году правительство продолжило финансирование бесплатного питания в школах. Программу расширили на учеников 5 – 11 классов в прифронтовых общинах.

Военная подготовка и мобилизация студентов

Военная подготовка

С 1 января 2026 года студенты-медики будут проходить военную подготовку граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. С этой даты вступает в силу соответствующий закон.

Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор. Обязательной такая подготовка для украинских студентов-медиков и студентов-фармацевтов.

К слову, с 1 сентября 2025 года в украинских вузах предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.

Мобилизация студентов

Мужчины старше 25 лет больше всего в 2024 – 2025 годах поступали уже в колледжи, а не в вузы. В Раде заявили, что ранее удалось перекрыть доступ к высшему образованию тем военнообязанным, которые стремились обучение использовать для получения отсрочки. Эффективность принятых решений подтвердили результаты поступления 2024 – 2025 годов. Однако в это время среди мужчин старше 25 лет резко возрос интерес к обучению в колледжах.

В Образовательном комитете заявили, что работают вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед выполнением воинского долга. Также в Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и вузов. В этих учебных заведениях зафиксировали аномальный рост количества студентов старше 25 лет.



Мобилизация студентов / Depositphotos

Бюджет на образование

Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2026 год. На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Ключевые направления финансирования на следующий год такие: зарплата учителей, образовательная инфраструктура и инвестиционные проекты, в частности укрытия в школах и детсадах, бесплатное школьное питание, учебники, повышение стипендий студентам, наука и тому подобное. В МОН отметили, что образование и наука в 2026 году остаются среди ключевых приоритетов государства.

ГИА возвращают

В Украине возвращают государственную итоговую аттестацию для выпускников 9 классов. Новации стартуют с 2028 года. Она будет проходить в форме внешнего независимого оценивания.

Также намерены вернуть обязательную ГИА и для учеников 4 классов. Она тоже будет проходить в формате ВНО. Новация должна заработать с 2027 года. Подготовка начнется в течение 2025/26 учебного года. В частности, в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации. После этого весной будет происходить апробация ГИА для 10 тысяч выпускников начального звена образования.

Заметим, что в Украине на время военного положения отменили обязательную сдачу ГИА в школах. Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.

Важно! В 2026 году выпускники не будут сдавать обязательную ГИА.

НМТ и вступительная кампания

НМТ

Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования. Мультитест будет состоять из четырех предметов.

Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.

В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.

Вступительная кампания

В 2026 году Министерство образования и науки Украины намерено расширять перечень национальных экзаменов за рубежом для поступления в украинские вузы. Они могут быть альтернативой НМТ, но не его заменой. Но это говорится о массовых случаях. В МОН заявили: если к ним будут обращаться абитуриенты с результатами экзамена за рубежом той или иной страны, ведомство эти результаты будет признавать.

В МОН также предлагают в 2026 году отказаться от мотивационных писем при поступлении. Ведомство планирует увеличить и вес творческого конкурса для поступающих и уменьшить количество заявлений на поступление с 15 до 12. А также – повысить пороговые баллы НМТ по украинскому языку и истории Украины.

МОН Украины также уже согласовало график проведения единого государственного квалификационного экзамена в 2026 году. При этом как на бакалаврском и магистерском уровнях высшего образования, так и для колледжей по отдельным специальностям.

Вступительная кампания 2026 / Freepik

Дошкольное образование

В Украине продолжается системная трансформация дошкольного образования. С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". С сентября 2026 года во всех детсадах дети в возрасте 5 – 6 лет должны обязательно изучать английский язык. В МОН также ранее анонсировали реализацию идеи по обустройству яслей в детсадах и готовность принимать в садах детей от трех месяцев. Но для этого нужны инвестиции для переоборудования и обучения воспитателей.

Новации в школьном мире

Реформа старшей школы

В Украине с 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет. Сейчас идет подготовка и пилотирование этой реформы. Пилотирование реформы "Профильная" стартовало 1 сентября 2025 года. 30 лицеев из 19 регионов Украины начали пилотирование отдельных элементов реформы. Эти заведения, кроме обновленного содержания, получили также 10 миллионов гривен на один лицей для развития материально-технической базы учебного заведения.

С 1 сентября 2026 года расширят пилот до 150 лицеев. Уже отобрали 104 лицея. В начале 2026 года объявят дополнительный набор. МОН уже имеет загрифрованные модельные программы – 36 основных, которые составляют ядро обязательных образовательных компонентов, которые будут изучать ученики в академических лицеях. Есть типовая образовательная программа, которая является рамкой для внедрения реформы в учебных заведениях. Также модернизировали 136 пространств, которые будут работать в будущих лицеях. На это потратили почти 1 миллиард гривен.

Реформирование введет два направления обучения: академический и профессиональный. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему, рассказали в МОН.

Учебный год

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2025 года. Официально продлится до 30 июня 2026 года. Однако школы сейчас сами могут определять структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, уроков, каникул, формата организации обучения. В случае выполнения учебной программы могут завершить учебный год и в конце мая.

МОН Украины также советовало школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. В частности, рассмотреть возможность переноса уроков с зимних месяцев на июнь 2026 года (кроме выпускных классов). Среди предложенных вариантов – и переход на шестидневную учебную неделю вместо пятидневной. Он включает обучение в пределах двух смен. Также в школах должны обеспечить доступ учащихся к системам дистанционного обучения.



Новации в школьном мире / Фото 24 Канала

Финансирование школ

С 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию из госбюджета не будут выделять для школ, в которых учатся:

менее 60 учеников – для школ с 1 – 12 классами;

менее 55 учеников – для школ с 1 – 11 классами;

менее 45 учеников – для школ с 1 – 9 или 5 – 11 (12) классами.

Эти нормы не касаются начальных и специальных школ.

Профориентация учащихся

В Украине стартовало национальное пилотирование системы профориентации детей и подростков в 396 громадах из всех областей. Его цель - создание устойчивой и доступной модели сопровождения учеников в выборе будущей профессии. Это один из ключевых элементов реформы "НУШ", в частности ее третьего этапа – развития старшей профильной школы.

Важно Ключевые события в образовании в 2025 году: доплаты учителям, "недружественное" поступление и борьба с уклонистами

Подземные школы

В Украине продолжается строительство подземных образовательных пространств в прифронтовых громадах. В них ученики смогут не только переждать воздушную тревогу, но и продолжать обучение. В МОН заявили, что за два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыли более 40 таких объектов, а в целом возведут 221 школу-укрытие.

Безопасность в школах

В Украине продолжается реализация программы "Безопасная школа". Теперь четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа в учебные заведения, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или определены границы территории. Обязательно – технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки". Запрещают и пребывание на территории заведения посторонних лиц, а также лиц в состоянии опьянения или с опасными предметами. Усиливают и требования к охране. В следующем году офицеров безопасности в школах будет уже 3 тысячи.

Доставка учебников

В этом году МОН Украины апробировало новый подход к доставке учебников в школы. Издательства сами доставляли учебники в учебные заведения напрямую. В пилотировании участвовали почти 9 тысяч школ. 90% из них остались довольны новым механизмом доставки и поддержали идею масштабирования модели на 2026 год, отметили в МОН.

Мрия

К экосистеме Мрия уже подключились более 2600 учебных заведений из всех 24 областей Украины. Теперь смогут присоединиться и детские сады. Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольного образования. В МОН отметили, что ежедневно инструментами Мечты пользуются почти 400 тысяч учителей, родителей и детей. Самые активные среди всех – ученики. Они просматривают расписание на день, детали урока, оценки и домашние задания, а также следят за своим прогрессом.

Важные новации для учителей

"Деньги ходят за учителем"

В 2025 году также ввели новые инструменты профессионального развития педагогов. Говорится, в частности, о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем". Теперь педагоги сами будут выбирать курсы повышения квалификации и оплачивать их. Государство будет начислять на это 1500 гривен. Деньги педагогам будут начислять непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Приобщиться к пилотированию смогут директора, заместители директоров и учителя, которые работают в 7 – 9 классах НУШ и будут работать в 10-х пилотных классах старшей профильной школы в 2026/27 учебном году. Всего принять участие в пилоте в 2026 году смогут 100 тысяч учителей. Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации стартовала в конце декабря 2025 года. Учителя смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января – февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.



Какие изменения ждут учителей в 2026 году / фото Марии Волошин, 24 Канал

Педагогический стаж

Правительство согласовало, что педагогический стаж учителей в верифицированных украинских субботних и воскресных школах за рубежом будут засчитывать на общих основаниях.

Сертификация

в 2026 году пройти педагогическую сертификацию смогут 5 тысяч школьных учителей. Принять в ней участие смогут учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и английского языка. Вдвое увеличат предельный лимит для прохождения сертификации учителей английского языка – с 500 до 1000 человек. Также несколько увеличили квоту учителям начальных классов – с 1500 до 1750 человек. В то же время квоты для учителей-предметников – математиков, историков и украинских филологов – несколько уменьшили (с 1000 до 750 участников по каждой из категорий). Регистрация для участия в сертификации будет происходить традиционно в рамках двух этапов.

Тарифные разряды

Также правительство Украины изменило тарифные разряды для части работников образования. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Интересно! В Украине также будет действовать Концепция развития внешкольного образования (2025 – 2030 годы).

Изменения в профессиональном образовании

В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.

Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления. Они будут влиять на качество образования и назначение руководителей. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.

Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы. В Раде заявляли, что в результате принятия закона получить первую профессию теперь можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой. До 1 января 2027 года МОН Украины должно наработать формулу бюджетного финансирования учреждений профессионального образования. Также до 1 сентября 2027 все коммунальные и государственные учреждения профессионального образования, где учится 400 человек и более, должны быть реорганизованы в некоммерческие общества, заявлял глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак.

Что интересно, в Украине продолжается не только объединение вузов, но и профтехов.

Развитие высшего образования

Стратегию развития высшего образования обновят. Также правительство утвердило Операционный план на 2025 – 2028 годы. Эти изменения учитывают последствия полномасштабной войны, миграцию, разрушение образовательной инфраструктуры и задачи послевоенного восстановления. Обновления направили на усиление безопасности и устойчивости вузов, в частности на поддержку учреждений в прифронтовых и деоккупированных общинах, модернизацию сети ЗВО в соответствии с демографическими изменениями и потребностями экономики, развитие очного обучения там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и программы преодоления образовательных потерь.

В МОН в начале этого учебного года озвучили приоритеты развития системы высшего образования в Украине.

Поддержка студентов – стипендии повысят, а грантовые программы расширят.

Дуальное образование и подготовка кадров: будут развивать дуальное образование : будут развивать дуальное образование – сочетание обучения и практической работы. В МОН заявили, что эта форма обучения в вузах Украины может стать новой нормой уже в следующем году. МОН уже переходит к системному внедрению этого формата обучения в университетах.

Сильные университеты как точки развития общин.

Лидерство, автономия и наблюдательные советы – развитие самоуправления и лидерства в вузах. В Украине действует программа подготовки академических менеджеров. Эксперимент с наблюдательными советами уже реализуют в трех ЗВО Украины.

Высшее образование для ветеранов – университеты должны разрабатывать специальные ветеранские образовательные траектории и краткосрочные курсы для переквалификации ветеранов.

Кампусы нового поколения – будут создавать современные университетские кампусы, которые будут способствовать удержанию молодежи в Украине. В МОН анонсировали 10 кампусов – потенциальных, исследовательских, прообщественных, с другими смыслами и эмоциями.

Интересно! Боевые медики теперь смогут дистанционно учиться на профильных специальностях.

Объединение вузов

В Украине продолжается модернизация сети вузов. МОН мотивирует такие объединения и акцентирует на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование. В этом проекте сейчас – 10 укрупненных заведений. Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120. Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное. Для наведения порядка в этой сети разрабатывают соответствующий законопроект. По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО. В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.



Объединение вузов в Украине продолжается / коллаж 24 Канала

Выборы ректоров

В 2025 – 2026 годах в Украине состоится около 60 выборов ректоров высших учебных заведений. А реорганизация вузов не станет лазейкой для "обнуления" сроков для их руководителей, заявили в МОН. Так, с сентября 2025 года по июль 2026 года в Украине завершаются или уже завершились контракты у около 60 ректоров университетов.

Магистратура

Министерство образования и науки Украины намерено изменить программы некоторых предметов единого профессионального вступительного испытания. Его сдают для поступления в магистратуру.

Аспирантура

Министерство образования и науки Украины инициирует внедрение новой модели подготовки PhD (докторов философии). Речь идет о проектной аспирантуре. В новой модели будут сочетать обучение с работой над исследовательским проектом. Продолжительность работы над проектом составит до 48 месяцев. Она предусматривает отдельный бюджет.

В Могилянке будут изучать Россию

Главное управление разведки Минобороны Украины будет сотрудничать с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". Цель сотрудничества – совместить практический опыт военной разведки и академическую экспертизу вуза. Также – "лучше изучать общего врага – Россию". Готовят системное изучение российского общества, государственных институтов, пропагандистских подходов и способов мышления.

Наука

Академическая добропорядочность

Верховная Рада Украины согласовала законопроект №10392 "Об академической добропорядочности". Впервые сформировали и теперь будут действовать единые комплексные законодательные границы академической добропорядочности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.

Гранты

Молодые ученые и доктора наук в Украине теперь смогут получить значительно большие гранты на свои исследования. Финансирование увеличили в несколько раз. Министр Оксен Лисовой отметил: это самое масштабное повышение за более чем 15 лет – почти в 5 раз. Также в Украине создадут Центр совершенства образовательных технологий.

Всего в Украине будут формировать новую систему приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности.

Обновленное правописание

В Украине должны утвердить обновленное правописание, внедрить единый шрифт для актов парламента и блокировать пророссийский контент. Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Раде. Действующая редакция правописания согласована постановлением правительства 22 мая 2019 года.

Ранее директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант. Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей. Поэтому Институт украинского языка продолжил дорабатывать правописание. Новый вариант должны были обнародовать еще в конце 2024 года.