Педагоги в Киеве будут получать на треть выше зарплаты в Киеве
Местные власти Киева направили дополнительные 2,4 миллиарда гривен на фонд заработной платы педагогам столицы. Это даст возможность увеличить зарплаты педагогам и работникам учебных заведений в 2025 году.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского. Департамент образования и науки уже поговорил с руководителями районных управлений образования по финансированию заработных плат и стимулированию работников отрасли.
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Киевским педагогам увеличат зарплату
Так, приняли решение повысить зарплаты работникам отрасли примерно на 30% в соответствии с квалификационной категорией.
Уже в январе дополнительные выплаты из фонда оплаты труда получили педагоги в семи районах столицы: Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском. В Печерском районе надбавки пока получили только работники дошкольного и внешкольного образования.
Образование – это основа развития города, и мы продолжаем работу над обеспечением достойных условий для учителей, воспитателей и всех работников образовательной отрасли. Киев выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивая финансирование и поддержку педагогов. К сожалению, мы не можем изменить ставку (это функция государства), поэтому средства будут добавлены как премии,
– уточнил чиновник.
В КГГА ожидают, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025 году станут ежемесячными.
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Оплата труда педагогов в Украине вырастет
- С 2025 года украинские учителя будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая с сентября 2025 года увеличится до 2000 гривен.
- Доплаты будут получать также те педагоги, которые имеют минимальную зарплату.
- С февраля 2025 года во Львове тысяча учителей будет иметь возможность получать дополнительно 15 тысяч гривен ежемесячно по программе "Педагоги, которые вдохновляют".
- Педагоги в Одессе также будут будут получать ежемесячную доплату к зарплате из бюджета города. Суммы доплат разные, если взглянуть на должности и место работы, и составит от 1 до 3 тысяч гривен.