ЗНО 2020: Прикарпатский университет запускает бесплатную онлайн подготовку к тестам
Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, который расположен в Ивано-Франковске, предлагает бесплатную онлайн-подготовку к ВНО 2020. Также преподаватели университета проведут консультации относительно творческих конкурсов.
Об инициативе сообщает пресс-служба университета на своем официальном сайте.
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Всего состоится 3 онлайн-занятия с преподавателями вуза.
Список предметов
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- История Украины;
- Математика;
- Биология;
- География;
- Физика;
- Химия;
- Английский язык;
- Испанский язык;
- Немецкий язык;
- Французский язык.
Главный корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ
Список занятий по творческим конкурсам
- Рисунок (Изобразительное искусство);
- Рисунок (Дизайн);
- Классический и народный танец;
- Концертное исполнение музыкальных произведений;
- Актерское мастерство.
Чтобы получить онлайн-доступ к урокам, нужно скачать и установить на телефон или компьютер приложение Cisco Webex Meetings
Подробная информация и пошаговая инструкция, по установке здесь
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Что известно о ПНУ
- университет основан в 1993 году;
- один из самых популярных вузов на Западной Украине;
- сотрудничает с многочисленными польскими университетами.
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