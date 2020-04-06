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ЗНО 2020: Прикарпатский университет запускает бесплатную онлайн подготовку к тестам

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Университет приобщится к подготовке к ВНО в условиях карантина / Avi Richards

Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, который расположен в Ивано-Франковске, предлагает бесплатную онлайн-подготовку к ВНО 2020. Также преподаватели университета проведут консультации относительно творческих конкурсов.

Об инициативе сообщает пресс-служба университета на своем официальном сайте.

К теме: ВНО 2020: Минобразования запускает онлайн-подготовку к тестам – по каким предметам и где смотреть

Всего состоится 3 онлайн-занятия с преподавателями вуза.

Список предметов

  • Украинский язык;
  • Украинская литература;
  • История Украины;
  • Математика;
  • Биология;
  • География;
  • Физика;
  • Химия;
  • Английский язык;
  • Испанский язык;
  • Немецкий язык;
  • Французский язык.


Главный корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ

Список занятий по творческим конкурсам

  • Рисунок (Изобразительное искусство);
  • Рисунок (Дизайн);
  • Классический и народный танец;
  • Концертное исполнение музыкальных произведений;
  • Актерское мастерство.

Чтобы получить онлайн-доступ к урокам, нужно скачать и установить на телефон или компьютер приложение Cisco Webex Meetings

Подробная информация и пошаговая инструкция, по установке здесь

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Что известно о ПНУ

  • университет основан в 1993 году;
  • один из самых популярных вузов на Западной Украине;
  • сотрудничает с многочисленными польскими университетами.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: ВНА Абитуриенты Студенты Учеба Высшее образование
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