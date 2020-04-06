ЗНО 2020: Прикарпатский университет запускает бесплатную онлайн подготовку к тестам

Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, который расположен в Ивано-Франковске, предлагает бесплатную онлайн-подготовку к ВНО 2020. Также преподаватели университета проведут консультации относительно творческих конкурсов.

Об инициативе сообщает пресс-служба университета на своем официальном сайте.

К теме: ВНО 2020: Минобразования запускает онлайн-подготовку к тестам – по каким предметам и где смотреть

Всего состоится 3 онлайн-занятия с преподавателями вуза.

Список предметов

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Математика;

Биология;

География;

Физика;

Химия;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык.



Главный корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ

Список занятий по творческим конкурсам

Рисунок (Изобразительное искусство);

Рисунок (Дизайн);

Классический и народный танец;

Концертное исполнение музыкальных произведений;

Актерское мастерство.

Чтобы получить онлайн-доступ к урокам, нужно скачать и установить на телефон или компьютер приложение Cisco Webex Meetings

Подробная информация и пошаговая инструкция, по установке здесь

Вас заинтересует: Дистанционное образование: что это и какие учебные заведения предоставляют такую возможность

Что известно о ПНУ