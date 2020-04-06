ЗНО 2020: Прикарпатський університет запускає безкоштовну онлайн підготовку до тестів

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, який розташований в Івано-Франківську, пропонує безкоштовну онлайн-підготовку до ЗНО 2020. Також викладачі університету проведуть консультації щодо творчих конкурсів.

Про ініціативу повідомляє пресслужба університету на своєму офіційному сайті.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Всього відбудеться по 3 онлайн-заняття з викладачами вишу.

Список предметів

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Математика;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія;

Англійська мова;

Іспанська мова;

Німецька мова;

Французька мова.



Головний корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ

Список занять з творчих конкурсів

Рисунок (Образотворче мистецтво);

Рисунок (Дизайн);

Класичний і народний танець;

Концертне виконання музичних творів;

Акторська майстерність.

Щоб отримати онлайн-доступ до уроків, потрібно завантажити та встановити на телефон чи комп'ютер додаток Cisco Webex Meetings

Детальна інформація та покрокова інструкція, щодо встановлення тут

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