ЗНО 2020: Прикарпатський університет запускає безкоштовну онлайн підготовку до тестів
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, який розташований в Івано-Франківську, пропонує безкоштовну онлайн-підготовку до ЗНО 2020. Також викладачі університету проведуть консультації щодо творчих конкурсів.
Про ініціативу повідомляє пресслужба університету на своєму офіційному сайті.
До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись
Всього відбудеться по 3 онлайн-заняття з викладачами вишу.
Список предметів
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Математика;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія;
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова.
Головний корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ
Список занять з творчих конкурсів
- Рисунок (Образотворче мистецтво);
- Рисунок (Дизайн);
- Класичний і народний танець;
- Концертне виконання музичних творів;
- Акторська майстерність.
Щоб отримати онлайн-доступ до уроків, потрібно завантажити та встановити на телефон чи комп'ютер додаток Cisco Webex Meetings
Детальна інформація та покрокова інструкція, щодо встановлення тут
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Що відомо про ПНУ
- університет заснований у 1993 році;
- один з найпопулярніших вишів на Західній Україні;
- співпрацює з численними польськими університетами.
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