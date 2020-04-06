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ЗНО 2020: Прикарпатський університет запускає безкоштовну онлайн підготовку до тестів

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Університет долучиться до підготовки до ЗНО в умовах карантину / Avi Richards

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, який розташований в Івано-Франківську, пропонує безкоштовну онлайн-підготовку до ЗНО 2020. Також викладачі університету проведуть консультації щодо творчих конкурсів.

Про ініціативу повідомляє пресслужба університету на своєму офіційному сайті.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Всього відбудеться по 3 онлайн-заняття з викладачами вишу.

Список предметів

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Історія України;
  • Математика;
  • Біологія;
  • Географія;
  • Фізика;
  • Хімія;
  • Англійська мова;
  • Іспанська мова;
  • Німецька мова;
  • Французька мова.


Головний корпус ПНУ / фото: пресслужба ПНУ

Список занять з творчих конкурсів

  • Рисунок (Образотворче мистецтво);
  • Рисунок (Дизайн);
  • Класичний і народний танець;
  • Концертне виконання музичних творів;
  • Акторська майстерність.

Щоб отримати онлайн-доступ до уроків, потрібно завантажити та встановити на телефон чи комп'ютер додаток Cisco Webex Meetings

Детальна інформація та покрокова інструкція, щодо встановлення тут

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Що відомо про ПНУ

  • університет заснований у 1993 році;
  • один з найпопулярніших вишів на Західній Україні;
  • співпрацює з численними польськими університетами.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта ЗНО Абітурієнти Студенти Вища освіта
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