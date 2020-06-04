ЗНО, за рішенням КМДА, могли не здавати ті учні, які завершували навчання у середній школі і не планували вступати до вишів. Однак у Міністерстві освіти і науки відповідний наказ департаменту освіти КМДА називають незаконним.

Наказ "Про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації”, є нечинним і не підлягає виконанню. Таку позицію висловило МОН на своєму офіційному порталі.

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Позиція МОН щодо скасування ЗНО

Навіть МОН не може скасувати ЗНО

​"Наразі чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі ЗНО", – пишуть у міносвіти.

Без ЗНО учні не отримають атестатів

Учні отримують документи про освіту, зокрема свідоцтво про повну загальну середню освіту, після завершення навчання на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації. Відповідно, без його проходження, школярі не отримають цього документу.

Реєстрація наказу у Мін'юсті

Відповідно до вимог законодавства, цей наказ Департаменту підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. Їхнє виконання можливе лише після державної реєстрації та офіційного опублікування.

Державна реєстрація нормативно-правових актів органів влади здійснюється після проведення правової експертизи таких актів.

Хто міг не здавати ЗНО

У 2019-2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації звільнили не усіх учнів. Його могли не здавати ті, хто завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Однак для тих, хто збирався вступати у заклад вищої освіти, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим.

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Яким чином у Києві скасували ЗНО

Це було рішення відповідно до протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Наказ видав Департамент освіти та науки Києва 3 червня.

Наказ підписали задля "збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу та запобіганню поширення COVID-19".

Рекомендації щодо проведення ЗНО під час карантину / Інфографіка 24 каналу