Заклади вищої освіти не можуть відмовляти у вступі абітурієнтам, які були звільнені від Державної підсумкової атестації, і це зазначено в їх свідоцтві про освіту.

Так заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінг, передає видання "УП.Життя".

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Він наголосив, що жоден заклад вищої освіти не має права відмовляти у прийнятті документів, навіть якщо у їх свідоцтві є запис "звільнений від ДПА".

Так, середній бал додатка розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в документах оцінок.

Зазначимо, що державна підсумкова атестація проходить у формі ЗНО, проте цього року через ситуацію з COVID-19 українські школярі були звільнені від обов'язкового проходження ДПА.

"За законом – цьогоріч всі звільнені від ДПА. Вступники мали вибір – або вони хочуть вказувати результати ЗНО як ДПА, або – ні. Якщо ні – в атестаті просто був зроблений запис "звільнений від ДПА", – кажуть у МОН.

Тому ті, хто був звільнений від ДПА, отримає середній бал, який розраховуватиметься лише з предметів. І якщо учень хоче вступити у виш, він може скористатися атестатом із позначенням "звільнений від ДПА".