В Києві перенесли прийом документів до першого класу шкіл: нові дати

Початок прийому документів до перших класів перенесуть на невизначений термін. Причиною є несприятлива епідеміологічна ситуація.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці у фейсбук.

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Міська влада хоче надати киянам можливість не порушувати карантин та лишатися вдома.

Шановні батьки! Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю,

– пояснив чиновник.

Мондриївський також розповів, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату. Працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки, для того, щоб усі отримали гроші вчасно.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.