В Києві позбудуться дитячих інтернатів: що буде натомість

Київ планує позбутися інтернатної форми виховання дітей за 5 років. Дітям одразу шукатимуть нові родини.

Про це розповіла заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

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Ми ставимо для себе амбітну мету – за 5 років налагодити систему таким чином, щоб дитина при втраті батьків або позбавлення їх батьківських прав одразу потрапляла в родину,

– розповіла Марина Хонда.

За словами посадовиці, держава повинна допомагати реалізувати цей план. Зокрема, судові органи повинні розглядати судові справи позбавлення батьківських прав у скорочені терміни, а не затягувати на кілька років.

Також міська влада продовжує виділяти бюджетні гроші на підтримку будинків сімейних форм виховання, прийомні родини та патронатні сім’ї. Очікується, що це має стимулювати киян до усиновлення прийомних дітей.

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Скільки в Україні інтернатів?