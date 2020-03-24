В Київських школах та дитсадках вимкнуть опалення – куди підуть зекономлені гроші

Київська влада за ініціативи Віталія Кличка прийняла рішення вимкнути опалення у школах та садочках столиці. Зекономлені гроші направлять на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про такі заходи повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише офіційний портал міста Києва.

До слова: Терміни відновлення навчання поки невідомі, – Кличко

За словами посадовця, влада повинна використовувати усі можливості оптимізації грошей з бюджету.

У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів,

– пояснив Валентин Мондриївський.

Також він пояснив, що міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Скільки загалом шкіл в Києві?Всього на території столиці працює 505 середніх шкіл.

До теми: Карантин 2020: що треба знати вчителям про новий режим роботи

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.