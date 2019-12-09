В Україні проінспектують всі заклади освіти через трагедію в Одесі

В Україні проведуть інвентаризацію всіх навчальних закладів та проінспектують їх в сфері протипожежної безпеки. Завершити всі процедури повинні до 10 січня.

Відповідальною за виконання призначено міністерку освіти Ганну Новосад. Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради в Одесі.

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Планується детальна перевірка стану протипожежної безпеки та техногенної безпеки дитсадків, шкіл, закладів вищої освіти та гуртожитків.

Очільник уряду також доручив звільнити керівника департаменту освіти в Одесі.

Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області – неприпустима! Також звертаюсь до голови ОДА – прохання відсторонити від виконання обов’язків керівника Департаменту освіти Олександра Лончака та прийняти по ньому відповідні кадрові рішення також,

– заявив Олексій Гончарук.

Скільки в Україні всього закладів освіти?Загалом в Україні діє понад 33 тисячі шкіл, ліцеїв, коледжів, училищ та університетів.

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