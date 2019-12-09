В Україні проінспектують всі заклади освіти через трагедію в Одесі
В Україні проведуть інвентаризацію всіх навчальних закладів та проінспектують їх в сфері протипожежної безпеки. Завершити всі процедури повинні до 10 січня.
Відповідальною за виконання призначено міністерку освіти Ганну Новосад. Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради в Одесі.
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Планується детальна перевірка стану протипожежної безпеки та техногенної безпеки дитсадків, шкіл, закладів вищої освіти та гуртожитків.
Очільник уряду також доручив звільнити керівника департаменту освіти в Одесі.
Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області – неприпустима! Також звертаюсь до голови ОДА – прохання відсторонити від виконання обов’язків керівника Департаменту освіти Олександра Лончака та прийняти по ньому відповідні кадрові рішення також,
– заявив Олексій Гончарук.
Скільки в Україні всього закладів освіти?Загалом в Україні діє понад 33 тисячі шкіл, ліцеїв, коледжів, училищ та університетів.
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Що відомо про пожежу в Одесі?
- горів одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу;
- вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу.
- людей із будівлі евакуювали;
- горіло 4 тисячі квадратних метрів;
- загинули 12 людей, постраждалих загалом – 31 особа.