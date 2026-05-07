У Київському університеті культури – обшуки: яка вартість навчання на бакалавраті й магістратурі

У Київському національному університеті культури і мистецтв правоохоронці проводять обшуки. Раніше у виші викрили масштабну корупційну схему

Яка вартість навчання у виші на бакалавраті?

Пропонуємо майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у цьому київському виші.

Вартість року навчання залежать від спеціальності та освітньої програми.

До прикладу, ціна за рік навчання на бакалавраті коливаються у межах 55 – 63500 тисячі гривень.

За навчання на спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" доведеться віддати 63500 гривень, а на спеціальності "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа" – 55000 гривень.

За навчання на "Культурології та музеєзнавстві" доведеться викласти 63500 гривень. Так само і за опанування фаху дизайнера.

Така сама вартість року навчання і на спеціальностях "Музичне мистецтво" і "Перформативні мистецтва".

Які ціни на магістратурі у виші?

Ціни на навчання на магістратурі на базі бакалаврату вищі.

"Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" коштує 77940 гривень, "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа" – 65000 гривень.

Навчання на дизайнера обійдеться у 77940 гривень, на журналіста та менеджера – у 97425 гривень.

Рік навчання на спеціальності "Культурології та музеєзнавстві", а також на "Музичному мистецтві" коштує 65000 гривень.

Зауважимо, що ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За останні 4 роки середня вартість навчання зросла на близько 60%. Студенти-контрактники зараз платять за освіту від 47 до 110 тисяч гривень на рік, розповідає DW.

Що відомо про обшуки?

7 травня у мережі повідомили про обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв. Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс підтвердила цю інформацію 24 Каналу.

Подробиці правоохоронці пообіцяли надати згодом. До слова, президентом і ректором вишу до лютого 2026 року був Михайло Поплавський.

Що було раніше?

У Київському університеті культури викрили масштабну корупційну схему, повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ. Службовці й посадовці МОН України вносили недостовірні дані про студентів та працівників вишу задля збільшення фінансування Університету. Попередньо, збитки були дуже суттєві. Відбулося понад 20 обшуків у виші та за місцями проживання причетних осіб. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна.

ЗМІ припускали, що серед фігурантів схеми може бути і ексректор вишу Михайло Поплавський. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах уточнили, що обшук був і у Поплавського, але його не затримували.

У МОН України у квітні заявляли, що ще не вирішили, чи проводитимуть внутрішнє розслідування.

Яка вартість навчання у топових ЗВО столиці?

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розповів, що на факультеті інформаційних технологій є програми вартістю 100 тисяч гривень на рік.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.

До прикладу, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" треба віддати за рік навчання 76600 – 95600 гривень.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського" навчання на журналіста коштуватиме 67600 гривень на рік, а на спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" – 64900 гривень.