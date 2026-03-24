Мотиваційні листи не потрібні: основні новації цієї вступної кампанії

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік. Очільник відомства також уточнив, яких головних новацій очікувати цьогоріч абітурієнтам.

Зокрема, не потрібно буде подавати мотиваційні листи. Про це повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі.

Які головні новації вступної кампанії 2026 року?

Міністр назвав основні нововведення. Це такі:

подання до 10 заяв, але на бюджет – не більше ніж 5;

система пріоритетності діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;

для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла – коефіцієнт становить 0,7;

співбесіди та творчі конкурси відбуватимуться очно (з винятками);

результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для українців;

мотиваційні листи більше не потрібні.

За словами міністра, аби мати можливість вступати до вишу, треба скласти на НМТ три обов'язкові предмети та один на вибір. Можна використовувати результати НМТ 2023 – 2025 років.

Зверніть увагу! На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Значення має не лише кількість балів, а й те, на яку спеціальність подається заява. Для кожного напряму встановлено коефіцієнти предметів. Наприклад, для технічних спеціальностей більшу вагу матиме математика, а для гуманітарних – мова чи історія,

– повідомив Лісовий.

І додав, що з однаковими результатами тесту можна мати різні позиції в рейтингу залежно від обраної спеціальності. Саме тому варто заздалегідь перевірити, які предмети є визначальними для обраного вступником напряму.

Які іспити потрібні в магістратуру та аспірантуру?

Також міністр уточнив, які іспити складатимуть вступники до магістратури та аспірантури.

Вступ до магістратури передбачає складання єдиного вступного іспиту, а для частини спеціальностей – додаткового фахового тесту. Для вступу до аспірантури потрібно скласти іспит із методології наукових досліджень і пройти вступні випробування у закладі вищої освіти,

– зауважив очільник МОН.

Чи є спеціальні умови?

Окремо міністр розповів про спеціальні умови і квоти. Так, вступ за співбесідою замість НМТ можливий для:

️ ветеранів війни, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

️ осіб, звільнених з полону;

️ вступників, які не змогли скласти НМТ через відсутність умов (зокрема за станом здоров'я).

Навчання за програмою "Зимовий вступ" розпочали 1027 майбутніх вступників.

Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

вступників із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій;

окремих інших категорій, визначених законодавством.

Лісовий уточнив, що вступники за квотами здебільшого також складають НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах своєї категорії.

Для вступників із тимчасово окупованих територій діють окремі умови. Якщо людина перебуває там або виїхала після жовтня 2025 року – можливий вступ за співбесідою. Якщо виїхала раніше – вступ за НМТ, але з правом на квоту,

– зауважив посадовець.

