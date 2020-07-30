Маски, різний розклад та уроки під відкритим небом: рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо проведення навчання в закладах освіти. Вони повинні забезпечити запобігання поширенню коронавірусу серед вчителів та школярів.
Ці рекомендації вже затверджені постановою №42 від 30 липня. Нові правила опублікувала очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян на своїй сторінці у фейсбуці.
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Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня
- до роботи не будуть допускати вчителі з температурою понад 37,2°C;
- учні та працівники шкіл, технікумів, університетів і т.д. мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;
- керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
- вчителі перед заняттями опитуватимуть учнів щодо самопочуття та обстежуватимуть на ознаки респіраторних захворювань;
- якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати батьків;
- пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна зняти;
- школам необхідно мінімізувати переміщення учнів закладом (проводити всі заняття в одному кабінеті);
- скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;
- у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники;
- провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;
- розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту;
- працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції;
- При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 метра та не більше 4 осіб за столом;
- персонал мають забезпечити захисними масками: 1 маска на 3 робочі години.
Спрогнозувати епідеміологічну ситуацію на вересень майже неможливо. Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у більшості міст і районів 1 вересня діти все-таки підуть до навчальних закладів.
У яких регіонах учні зможуть піти до школи?
Україна буде поділена на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Навчальний процес не буде відновлено лише на території "червоної" зони. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.
"Якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень – можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти", – розповіла раніше Мандзій.