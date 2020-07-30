Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо проведення навчання в закладах освіти. Вони повинні забезпечити запобігання поширенню коронавірусу серед вчителів та школярів.

Ці рекомендації вже затверджені постановою №42 від 30 липня. Нові правила опублікувала очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян на своїй сторінці у фейсбуці.

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Рекомендації МОЗ щодо навчання з 1 вересня

до роботи не будуть допускати вчителі з температурою понад 37,2°C;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів і т.д. мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

вчителі перед заняттями опитуватимуть учнів щодо самопочуття та обстежуватимуть на ознаки респіраторних захворювань;

якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна зняти;

школам необхідно мінімізувати переміщення учнів закладом (проводити всі заняття в одному кабінеті);

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту;

працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції;

При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 метра та не більше 4 осіб за столом;

персонал мають забезпечити захисними масками: 1 маска на 3 робочі години.

Спрогнозувати епідеміологічну ситуацію на вересень майже неможливо. Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у більшості міст і районів 1 вересня діти все-таки підуть до навчальних закладів.

У яких регіонах учні зможуть піти до школи?

Україна буде поділена на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Навчальний процес не буде відновлено лише на території "червоної" зони. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень – можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти", – розповіла раніше Мандзій.