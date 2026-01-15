Надзвичайна ситуація в енергетиці: для вчителів, учнів, студентів готують зміни

В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалили посадовці на тлі чинних обставин у цій сфері.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у телеграмі. До змін у навчальному процесі варто бути готовими також учням і вчителям.

Яких змін очікувати?

Глава держави заявив, що очікує пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Зеленський акцентував: важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено.

Зазначимо, що через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У частині областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовують в окремих регіонах.

Як навчаються учні в Україні?