Пригоди продовжуються. Студія Eidos Montreal вирішила не зупинятись на стандартній історії нещодавно виданої гри Deus Ex: Human Revolution та анонсувала нове доповнення.

Новинка отримала назву The Missing Link. Реліз запланували на листопад цього року.

Цього разу після невдалого бою головний герой Адам Дженсен опиниться на невідомому кораблі, з повністю вимкненими модифікаціями організму. Тож у спробі зірвати чергову змову та втекти з корабля йому доведеться покладатися лише на свої сили.