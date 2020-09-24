Подібні екомітинги в Запоріжжі збираються саме перед місцевими виборами.

Кількасот громадян збиралися в Запоріжжі на екологічний мітинг, який відбувся минулого тижня. Люди протестували проти промислових викидів у повітря міста.

Проте, як з’ясувалося, серед промовців не всі добре уявляли собі, як потрібно розв'язувати екологічні проблеми і що це взагалі таке. Наприклад, учасниця виборчих праймериз Тетяна Пейчук зізнається:

Ще два тижні тому я не розуміла, що таке НМУ, я не еколог. І нам мають постійно про це говорити, так, друзі. Нам мають розповідати, що нам робити саме в цей період, коли відбуваються оці несприятливі метеорологічні умови. Наступний крок, який має бути – це мати, там хлопці та дівчата роздають такі листівки, в яких чітко прописано, що ми з вами маємо робити,

– пояснює вона.

Організатори роздали мітингарям сотні недешевих кольорових листівок, не повідомивши, за чий кошт були надруковані неекологічні флаєри. Тим часом люди приносили і власні саморобні гасла. Подекуди важко було здогадатися, що там написано. Як важко було зрозуміти і деякий креатив організаторів мітингу.

"Зараз ви будете дивитися на мене – ви бачите, що я перевзулася. Всі бачать, так? Тому що зараз я буду вам показувати мультик. Є мистецтво маленьких кроків, я вам буду показувати ці кроки. І от в цих кроках може бути великий крок – це наш мітинг", – ходить перед публікою речниця мітингу Тетяна Єрмохіна. Щоправда, подібні метафори, імовірно, зрозумілі не всім.

Додаткових питань додає і той факт, що подібні екомітинги в Запоріжжі збираються саме перед місцевими виборами. Минулого разу, як зазначив голова Запорізької ОДА Віталій Боговин, такий захід відбувався аж 2015 року.