Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює

Державна екологічна інспекція буде ліквідована, а замість неї створять Державну природоохоронну службу – таке рішення днями ухвалив уряд. Цікаво, що це вже не вперше. Отже, що виходить? Екоінспекцію знову реформують, але хабарі там брати не припиняють.

Здається, екоінспекцію ліквідовували від 2017 року? І нам теж розповідали про корумпованість попередньої структури і її тотальне перезавантаження, про створення так званих регіональних округів замість обласних відділень. Також ми добре пам'ятаємо заяви міністра екології Семерака про те, що екоінспекція вже ніколи не буде такою, якою була дотепер.

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Каталізатором підвищеної уваги до Держекоінспекції два роки тому стало звільнення з посади її одіозного очільника Андрія Заїки. Раніше журналісти програми "ЦРУ" робили матеріал про стан справ у цій структурі, взявши до уваги лише кілька підрозділів.

Ми жахнулися – за кожним із них тягнувся корупційний шлейф. Але тоді ж пан Семерак активно розповідав про реформування та викорінення корупції. Здається, це той самий випадок, коли Штірліц неабияк був близький до провалу. За два роки "реформування" частину обласних екоінспекцій справді розформували, створивши замість них п'ять пілотних міжрегіональних округів.

Але варто було лишень подивитися на їх склад, то одразу стало зрозуміло – назву змінили, штат перетасували, і на цьому реформа завершилася. На статистику взяття екоінспекторів на хабарях це аж ніяк не вплинуло. Як брали тоді – так брали й після реформи.



Як брали тоді – так брали й після реформи

У попередніх блогах я вже наводила приклад того, як ліквідували управління у Черкаській області, створивши Держекоінспекцію центрального округу. Але її очолив екс-голова екоінспекції у Полтавській області Вадим Осипенко, у заступники пішли екс-керівник екоінспекції у Черкасах та головний спеціаліст з цієї ж структури з Одещини.

Решту штату так само набрали з ліквідованих підрозділів. І при такому розкладі хтось чекав на кардинальні зміни та боротьбу із корупцією у реформованій структурі? Так от – свіженька новина цього спекотного літа. 30 липня спіймали на хабарі у 100 тисяч гривень старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу В'ячеслава Заярського.

Згідно з матеріалами справи, за хабар від представника "Тарасівського цегельного заводу" він обіцяв не блокувати роботу заводу. А також не підтримувати позов екоінспекції у суді до підприємства щодо незаконного видобутку.

А бонусом до угоди йшла обіцянка, що представники Держекоінспекції не ходитимуть на судові засідання, тож справу автоматом закриють. І вишенька на торті – до того, як виграти конкурс на посаду старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища, пан Заярський був головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції у Полтавській області. Тобто, чергове підтвердження аксіоми, що для того, аби боротися з корупцією, її треба очолити!

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А через тиждень після затримання Заярського, на гарячому попався його волинський колега. Під час отримання хабаря у Луцьку затримали керівника одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області Михайла Гнатюка.

Посадовець 6 серпня вимагав та врешті отримав три тисячі доларів США та 60 тисяч гривень. Хабарі він одержував за розв'язання різних питань. Схема була простою – інспектори виявляли порушення, а за полюбовне його вирішення – вимагали гроші. Те саме стосувалося і видачі дозвільної документації – від непритягнення до відповідальності за порушення до сприяння у видачі дозвільних документів.



Хабарі він одержував за розв'язання різних питань

А ще я хочу нагадати вам про викриту нашими агентами схему зі створенням фіктивного державного підприємства екологічного напрямку "Центр охорони довкілля", яке по суті стало посередником у вимаганні та передачі хабарів між підприємцями та чиновниками екоміністерства.

Це – банальне замилювання очей та зміна вивісок. Допоки державна посада буде сприйматися чиновниками виключно як особистий бізнес, можна скільки завгодно змінювати вивіски та розповідати про реформи.

До речі, днями в.о. Голови Держекоінспекції Ігоря Яковлєва відсторонили від посади із формулюванням – на час службового розслідування. Що ж саме перевірять в діяльності головного екоінспектора – в Мінекології тримають в таємниці.