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      Екологи-маніпулятори перешкоджають розвитку "зеленої" енергетики: заява

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      Вітряна електростанція
      Вітряна електростанція / wikipedia.org

      Останнім часом спекуляції на темах екології стали все більш частим явищем.

      Про це заявив в коментарі виданню "Обозреватель" глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

      Глава асоціації навів приклад маніпуляції на будівництві вітроелектростанції.

      Зараз на всіх вітроелектростанціях встановлено спеціальне обладнання, яке в цілодобовому режимі визначає, які птахи літають, на якій висоті, і так далі. Ми запрошуємо екологів проводити свої дослідження,
      – сказав Конеченков.

      Однак, незважаючи на широке використання вітряної енергетики в країнах ЄС, серед громадських екологічних організацій є багато тих, хто поширюють фейки: "Є компанії, які маніпулюють інформацією, показують фейки про загибель тисяч птахів", – констатував Конеченков.

      "Девелопери, які хочуть її (вітряну електростанцію – Ред.) побудувати, звертаються до вчених – в Інститут зоології, в орнітологічні лабораторії. Замовляють дослідження, готують відповідний звіт, відповідно до встановленого регламенту, подають його в Мінприроди. Мінприроди подає позитивний висновок, на підставі якого девелопер отримує дозвіл на будівництво. І тут на горизонті з'являються громадські екологічні організації, які заявляють, що все неправильно проведено. Вони починають подавати в суд заяви проти рішення Мінприроди".

      За його словами, це явище ніяк не пов'язане з передвиборчою кампанією. Разом з тим, він зауважив: "Я не відчуваю оптимізму з приводу того, що новий склад Верховної Ради буде приділяти велику увагу питанням екології і, зокрема, "зеленої" енергетики", – сказав Конеченков.

      Як повідомлялось, раніше екологи озвучили вимогу ввести обов'язковий екологічний моніторинг і розповіли про небезпечну ситуацію, що склалася в Україні з контролем якості харчових продуктів.

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      Теги: Новини України Екологія Енергетика
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