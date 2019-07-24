19:18
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Екологи вимагають запровадити обов'язковий екомоніторинг

      79 Читать новость на русском
      Засідання громадської ради при Міністерстві екології
      Засідання громадської ради при Міністерстві екології / obozrevatel.com

      В Україні необхідно ухвалити закон про обов'язковий екологічний моніторинг.

      Якщо в законі закладається норма, згідно з якою підприємство здійснює моніторинг на свій розсуд, це де-факто зводить до нуля ефективність законодавчого акту. Про це заявила на черговому засіданні громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України 23 липня еколог, голова громадського формування "Екопатруль" (Дніпропетровська область) Тетяна Лампіка, передає кореспондент "Обозреватель".

      За її словами, підготовлений законопроект, "на мою думку, взагалі не відповідає змісту і завданням" саме з цієї причини.

      Як переконана еколог, "якщо буде закон про обов'язковий моніторинг, з'являться стандарти для обладнання, буде єдина електронна система передачі даних тощо", – підкреслила вона.

      На сьогоднішній день в Україні фактично скасовані всі екологічні нормативи, які стосуються питань безпеки, здоров'я людини і навколишнього середовища. "На жаль, у нас спостерігається дуже страшна тенденція", – заявила еколог, президент громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, що також була присутня на засіданні.

      У нас, по суті, скасовані всі санітарні норми і нормативи. Всі нормативно-правові акти розбалансовані. Скасовано також і постанови Кабінету міністрів, які встановлювали певні нормативи,
      – підкреслила вона.

      Зокрема, Берзіна повідомила про те, що скасовано постанову КМУ, "яка визначає перелік заборонених харчових добавок та обмеження певних харчових добавок в їжі". Але "натомість не прийнятий жоден документ", – констатувала еколог. У цьому контексті вона зазначила, що вкрай небезпечна речовина – формальдегід – "це теж харчова добавка, яка в Радянському Союзі використовувалася в якості консерванту". Її застосування сьогодні в Україні фактично не заборонено.

      Еколог повідомила про те, що в Міністерстві охорони здоров'я України "рекомендують виробникам керуватися регламентом 1333-1334 Євросоюзу". У цьому контексті Берзіна зауважила, що, по-перше, ці регламенти не перекладені українською мовою, по-друге, не передбачено механізму контролю за їх виконанням.

      Як повідомлялось, раніше екологи зробили заяву про те, що в сьогоднішньому стані незавершеної реформи в сфері екології державна екологічна інспекція де-факто не виконує свою основну функцію. Були названі причини проблеми.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      9759
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      сьогодні , 19:01 Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      Наталя Боднар 229
      Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      сьогодні , 19:00 Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      Блог Медіа 528
      Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      сьогодні , 18:05 Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 1200
      Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      сьогодні , 17:00 Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      Артем Овдієнко 2586
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 16:01 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 8772
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук