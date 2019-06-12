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      Екологи виступили проти піару на екологічних проблемах

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      Президентка Асоціації професійних екологів Людмила Циганок
      Президентка Асоціації професійних екологів Людмила Циганок / РБК-Україна

      Асоціація професійних екологів України виступила з гострою заявою щодо неприпустимості використання екологічних проблем для політичного піару і тиску на бізнес. Подібні тенденції можуть лише вбити економіку, але жодним чином не покращать стан довкілля.

      Про це у коментарі OBOZREVATEL заявила президентка Асоціації професійних екологів України Людмила Циганок.

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      "Ми констатуємо, що екологія почала часто використовуватися з метою маніпуляцій. І наша головна головна наша мета – спонукати до того, щоби всі разом ми подумали, чого ми прагнемо. Чи ми прагнемо чистого довкілля, виконання Україною всіх природоохоронних зобов’язань перед європейською спільнотою, чи ми прагнемо використовувати екологію як інструмент тиску на бізнес?", – зазначила Циганок.

      На думку підписантів звернення, яке було оприлюднено 10 червня на сайті Асоціації, нині до України дійшов світовий тренд використання екології у комерційних і політичних цілях.

      "Цинічне використання даної теми на рівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією – вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо у ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією… Звертаємося до всіх ЗМІ, до всіх партнерів, екологічних активістів: не дозволяйте формувати недостовірний інформаційний порядок для суспільства. Цим ви не лише дискредитуєте самих себе, ми втрачаємо шанс на чисте і безпечне майбутнє", – йдеться в заяві.

      На думку Циганок, продовження маніпуляцій на екологічних проблемах жодним чином не сприятиме їх вирішенню, а лише нашкодить.

      Наразі в Асоціації запрошують усіх бажаючих представників професійного екологічного середовища долучитися до підписання спільної заяви з вимогою припинити маніпуляції на екологічних темах. Людмила Циганок сподівається, що їх підтримають понад 7200 професійних екологів з бізнесу, з якими співпрацює Асоціація. Частина профільних асоціацій вже висловилися про готовність підписати звернення, заявила Циганок.

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      Теги: Новини України Екологія
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