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      Екологічна інспекція перевіряє порти, бо там фінансові потоки, – Ляпіна

      96 Читать новость на русском
      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / opinionua.com

      Українській портовій галузі потрібно наведення порядку у взаємодії між екологічною інспекцією, морською адміністрацією і адміністрацією морських портів.

      Все через те, що функції даних органів перетинаються, що створює грунт для корупції і веде до втрат міжнародних перевізників на користь портів Румунії та Болгарії. Про це заявила в ефірі 24 каналу глава ДРС Ксенія Ляпіна.

      За словами Ляпіної, екологічна інспекція має тенденцію перевіряти не берега моря, в які можуть скидатися відходи, а морські порти.

      "Є екологічна інспекція, яка вважає, що вона повинна бути і в порту. І чого їх так не тягне на берег моря, там, де, м'яко кажучи, скиди роблять там якісь міста і так далі, а тягне їх весь час чомусь в порти, оскільки там же проходять фінансові потоки", заявила глава ДРС .

      При цьому, за словами Ляпіної, українські порти через плутанину з повноваженнями служб і посиленою і безпідставною перевіркою суден еко-інспекцією зіткнулися з проблемою страхові компанії беруть у міжнародних судів дуже високі страхові внески, якщо ті збираються заходити в порти України, що призводить до зниження привабливості українських портів.

      "Це вкрай негативно, тому що насправді це просто збитки. Збитки несуть великі перевізники. На міжнародному рівні вони про це сигналізують. І, як я вже говорила, це просто призведе до того, що власне з морськими портами України, буде ситуація гірша, ніж є, а нам треба навпаки збільшувати в них вантажообіг", заявила Ксенія Ляпіна.

      За словами Ляпіної, на майданчику Державної регуляторної служби розроблено проект з порядку взаємовідносин в портах між Морською адміністрацією, Адміністрацією морських портів і Екологічною інспекцією.

      "Вона (Екологічна інспекція  Ред.) не може діяти на території морських портів самостійно. А вона може діяти з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обґрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до якихось неформальних відносин", заявила Ляпіна.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Екологія Фінанси
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