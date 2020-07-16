Екологічні організації в Україні здебільшого працюють на гранти з "вузькими" темами, при цьому оминають глобальні загрози, кількість яких з часом лише зростає.

Про це повідомляє 5 канал.

"Багато хто вважає, що екологія – це надто вузька система. Екологічні організації, вони ніби й працюють, але очевидно, що чимала кількість екологічних організацій працюють на гранти й відповідно виступають з позиції: є грант, скажімо, вони відпрацьовують", – заявив політолог Кость Бондаренко.

Наголошується, що за кількістю надзвичайних ситуацій Україна цьогоріч вийшла на міжнародний рівень. Офіційний Будапешт висловив Києву претензії через тонни сміття, що від нас потекли до європейських сусідів. Зі слів угорського Президента Януша Адара, лише за два тижні з річок Тиса та Сомиш витягли майже дві тисячі кубометрів відходів.

Експерти вважають, подібні НП та ігнорування екологами питання негативно позначаються як на довкіллі, так і на стосунках з західними партнерами, наголошує 5 канал.

"Влада нині намагається подолати наслідки повені в західних регіонах. Але корінь проблеми все ж таки глибший, вказують фахівці. Та ж вирубка лісів, приміром, чи стихійні сміттєзвалища сьогодні майже не контролюються профільними держорганами. Громадські ж, кажуть експерти, здебільшого орієнтовані на гранти й вирішенням масштабних екопроблем зазвичай не переймаються", – йдеться в сюжеті телеканалу.