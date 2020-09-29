В Україні є перелік екологічних проблем, які можуть привести країну до катастрофи, проте екоактивісти не завжди на них реагують.

У регіонах, де є мафія, яка займається вирубуванням лісів і видобутком бурштину, вони бояться протестувати, а ось у великих містах, де на протестах можна заробити симпатії електорату, активність куди вища.

Про це розповів політолог Олександр Палій, йдеться в матеріалі "Обозреватель". На його думку, так звані протести екоактивістів – не більш ніж піар перед виборами.

Там у регіонах, де мафія, їм, звичайно, протестувати не хочеться. Це все передвиборчий піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів,

– пояснив Палій.

Відзначимо, що у звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) "Жива планета" йдеться: п'ята частина всіх диких видів тварин і рослин на планеті може зникнути вже в цьому столітті. В Україні проблеми можуть виникнути куди раніше.

Фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольоване відстрілювання тварин браконьєрами (зокрема рисі, бурого ведмедя, лося).

Крім того:

до 2050 року кількість пластику в Чорному морі перевищить кількість риби. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський;

поблизу угорського міста Вашарошнамень, розташованого неподалік від кордону з Україною, почали цілодобово виловлювати тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тиса із Закарпаття;

через величезну кількість автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам, проблеми євроблях і перенасиченості Києва та інших великих міст автомобілями, повітря щодня забруднюється;

президент Угорщини Янош Адер закликав президента України Володимира Зеленського вирішити проблему забруднення річки Тиси;

на Закарпатті відбувається непідконтрольне й масове вирубування лісів під виглядом "санітарного";

незаконний видобуток бурштину знищує водойми.

Усе це лише невеликий перелік реальних проблем, які можуть привести Україну до екологічної катастрофи, і на яку екоактивісти звертають куди менше уваги, ніж на політичні розбірки з великим бізнесом.

Як повідомляв "Обозреватель", у Запоріжжі, яке страждає від забруднень повітря, вперше за останні 5 років провели екологічний мітинг проти промислових викидів в атмосферу. Такий захід може бути піаром перед виборами.