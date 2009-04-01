"Екологічний" серфборд

Британські серфери отримали ще одну нагоду для радості.

Екологічно свідомі серфери Об'єднаного Королівства тепер отримуватимуть адреналін не лише від ковзання хвилями. Ще однією причиною радості для них стало те, що їхні дошки тепер на завдаватимуть шкоди довкіллю.Традиційні дошки для цього виду спорту виготовляють з нафтохімічних продуктів. Але нещодавно у Великобританії розробили новий серфборд, який майже повність складається з відновлювальних матеріалів. Екодошка, над якою працювали близько 5 років, стала результатом співпраці проекту Eden Project в графстві Корнуол, який являє собою величезні парники з екзотичними видами рослин, та трьома місцевими компаніями. Ця ідея зародилася в Eden Project, коли куратори атракції змушені були зрубати бальзове дерево висотою 30 метрів, яке вже впиралося у дах парника.Марк Білі (голова відділу продажу проекту Eden): “Хлопці думали: що ж з ним робити? І тоді нам прийшла до голови ідея виготовити з дерева дошки для серфінгу. Власне з цього і почалися дискусії щодо екологічно свідомого ковзання хвилями. Пройшло 5 років і ми отримали унікальний серфборд. Ми справді робимо хорошу справу для землі, використовуючи такий матеріал”.Команда проекту Eden Project об'єднала свої зусилля з іншою корнуельською компанією Homeblown, щоб створити пінопластовий наповнювач нового типу. Ще одна компанія, Sustainable Composites, розробила смолу, яку виготовляють майже виключно з льняної олії, а це означає, що дошка розкладається біологічно. А фірма Laminations, яка спеціалізується на виточуванні форми дощок, взялася за виготовлення новинки.Марк Харріс, один з найбільш відомих серферів-професіоналів Британії і один з перших, кому запропонували випробувати дошку, каже, що найважливішими для серфера є робочі характеристики спорядження.Марк Харріс (професійний серфер): “Для нас найголовніше, як поводить себе дошка. Якщо вона нічим не різниться від стандартних серфбордів, які зараз є на ринку, то новинка обіцяє стати справді популярною, оскільки вона дружня до довкілля”.