18:28
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Екологічний" серфборд

19:13, 1 квітня 2009 325

Британські серфери отримали ще одну нагоду для радості.

Екологічно свідомі серфери Об'єднаного Королівства тепер отримуватимуть адреналін не лише від ковзання хвилями. Ще однією причиною радості для них стало те, що їхні дошки тепер на завдаватимуть шкоди довкіллю.Традиційні дошки для цього виду спорту виготовляють з нафтохімічних продуктів. Але нещодавно у Великобританії розробили новий серфборд, який майже повність складається з відновлювальних матеріалів. Екодошка, над якою працювали близько 5 років, стала результатом співпраці проекту Eden Project в графстві Корнуол, який являє собою величезні парники з екзотичними видами рослин, та трьома місцевими компаніями. Ця ідея зародилася в Eden Project, коли куратори атракції змушені були зрубати бальзове дерево висотою 30 метрів, яке вже впиралося у дах парника.Марк Білі (голова відділу продажу проекту Eden): “Хлопці думали: що ж з ним робити? І тоді нам прийшла до голови ідея виготовити з дерева дошки для серфінгу. Власне з цього і почалися дискусії щодо екологічно свідомого ковзання хвилями. Пройшло 5 років і ми отримали унікальний серфборд. Ми справді робимо хорошу справу для землі, використовуючи такий матеріал”.Команда проекту Eden Project об'єднала свої зусилля з іншою корнуельською компанією Homeblown, щоб створити пінопластовий наповнювач нового типу. Ще одна компанія, Sustainable Composites, розробила смолу, яку виготовляють майже виключно з льняної олії, а це означає, що дошка розкладається біологічно. А фірма Laminations, яка спеціалізується на виточуванні форми дощок, взялася за виготовлення новинки.Марк Харріс, один з найбільш відомих серферів-професіоналів Британії і один з перших, кому запропонували випробувати дошку, каже, що найважливішими для серфера є робочі характеристики спорядження.Марк Харріс (професійний серфер): “Для нас найголовніше, як поводить себе дошка. Якщо вона нічим не різниться від стандартних серфбордів, які зараз є на ринку, то новинка обіцяє стати справді популярною, оскільки вона дружня до довкілля”.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 190
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
145
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
339
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
575
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 492
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук