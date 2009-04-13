Економічне лихо
19:50, 13 квітня 2009 234
В Зімбабве тимчасово відмовились від національної валюти.
На тлі найвищої у світі інфляції уряд африканської країни вирішив на один рік призупинити обіг зімбабвійського долара. Натомість мешканці країни використовуватимуть іноземні банкноти - долари США, євро, фунти стерлінгів.Нагадаємо, в лютому влада Зімбабве провела деномінацію національної валюти, забравши з купюри одразу 12 нулів. В країні зараз надзвичайна економічна ситуація. Рівень безробіття перевищив 94%, офіційно працюють менше півмільйона людей при кількості населенні у більш ніж 11 млн.
Джерело: 24 Канал
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