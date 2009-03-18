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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Економічні прогнози

18:31, 18 березня 2009 211

Світовий Банк знову понизив прогноз зростання економіки Китаю.

Так, цьогоріч ВВП Піднебесної підвищиться не на 7,5, а на 6,5%. Востаннє організація знизила свій прогноз у листопаді минулого року - з більш ніж 9%. Причина - падіння китайського експорту. У Світовому Банку попередили що негаразди у міжнародній торгівлі можуть завадити інвестиціям та створенню нових робочих місць. Цікаво, що такі дані розходяться із підрахунками китайського уряду.Вен Цзябао (прем'єр-міністр Китаю): "Ми поставили перед собою певні цілі щодо цьогорічного розвитку економіки - ВВП зросте на 8%, а загальна структура економіки надалі покращуватиметься".Втім, щодо загальної економічної ситуації в Китаї, Світовий Банк відзначив її стабільність. Вже дають свої результати масштабний план стимулювання економіки та сильна банківська система, яку не зачепила глобальна криза. План зокрема передбачає зменшення залежності від експорту шляхом підтримки внутрішнього споживання - йдеться про зведення доріг та інші громадські спорудження.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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