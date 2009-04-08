Економічні прогнози

Уряд попросить у Світового Банку півмільярда доларів, щоб закрити дірку у бюджеті.

Переговори вже ведуться. Решту суми дефіциту, каже заступник міністра фінансів Андрій Кравець, покриватиметься за рахунок внутрішніх запозичень. Державний гарантований борг України зараз становить 84 мільярди гривень - але все під контролем, запевняють у кабміні.Андрій Кравець (заступник міністра фінансів): "Вся ситуація, яка складається з зовнішнім боргом, вона повність, скажімо так, не тільки є контрольованою, але ми, фактично керуємо цим процесом. В тому плані, що повністю всі свої зобов`язання держава виконує вчасно і в повному обсязі".Про перспективи вітчизняної економіки поки не береться загадувати навіть профільний міністр - каже більш-менш достовірний середньостроковий економічний прогноз можна буде скласти наприкінці квітня. Богдан Данилишин також не впевнений у достовірності прогнозів світового банку, який напередодні передрік Україні падіння ВВП на 9 відсотків та зростання інфляції на 16,5.Богдан Данилишин (міністр економіки): "Хочу відзначити, що зараз за всіма можливими методиками, які пов`язані і з визначенням ВВП і інших макроекономічних індикаторів. Жодний за всіма агрегованими показниками не діє для будь-якої країни і будь-якої території. Тому, хочу сказати, що навіть ті показники, які дає світовий банк, МВФ чи ніша фінансова організація для будь-якої країни є чисто умовними".Песимістичні прогнози закордону Україна слухатиме, каже міністр економіки, але спиратиметься і далі лише на власні - поки що це зростання ВВП на 0,4 відсотка цього року.