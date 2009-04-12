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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Економічні прогнози

11:31, 12 квітня 2009 222

Світовий Банк погіршив макроекономічні прогнози України.

За оцінками аналітиків цієї міжнародної організації падіння Валового Внутрішнього Продукту у 2009 році складе близько 9%, а інфляція - майже 16,5%. Також у поточному році різко скоротиться внутрішній попит, тоді як внесок у ВВП чистого експорту буде позитивним, через швидке скорочення імпорту, зауважують фахівці. Водночас, у світовому банку попереджають про ризики подальшого погіршення макроекономічних прогнозів.Руслан Піонтківський (економіст Світового Банку): "Існують значні ризики щодо ще більш негативного розвитку подій. Це може трапитися як і в результаті подальшого перспектив світової та регіональної економік, а також в результаті відкладання, затягування з тими необхідними кроками в антикризових заходах з боку органів української влади."Для покращення ситуації та уповільнення негативних тенденцій, СБ рекомендує дотримуватися послідовної антикризової програми, що має складатися з таких традиційних напрямків: співпраця з МВФ, рекапіталізація та консолідація банківського сектору, переорієнтація бюджетних витрат на фінансування державної інфраструктури для підтримки реального сектору, а також структурні реформи.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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