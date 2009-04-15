Економічні прогнози

Макропрогнозам міжнародних організацій не вірте.

В уряді та парламенті досить скептично ставляться до макроекономічних прогнозів, що лунають від різних міжнародних організацій. Втім власні орієнтири поки переглядати не збираються. Нагадаємо, днями Світовий Банк оприлюднив результати власного аналізу економічної ситуації в Україні та зробив доволі невтішні прогнози на середньострокову перспективу. Так, за словами аналітиків СБ, падіння валового внутрішнього продукту у 2009 році складе близько 9%, а інфляція - майже 16,5%. Наталія Королевська (голова Комітету ВР з питань промполітики та підприємництва): "Жодне рейтингове агентство, жодна країна в світі не змогла чітко спрогнозувати своє положення навіть до кінця року. Тому що, на жаль, той рівень і той масштаб кризи, яка зараз у всьому світі існує, не дає можливості провести чітке прогнозування." Зауважимо, уряд затвердив макроекономічні орієнтири на поточний рік ще у грудні минулого. І не дивлячись на те, що економічна ситуація в країні змінилася, причому далеко не на краще, досі їх не переглядав. Тож на сьогодні офіційні прогнози Кабміну на 2009 рік залишаються такими - ВВП зросте на 0,4, а споживчі ціни - на 9,5%.