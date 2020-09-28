Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував залишити за СБУ право розслідувати економічні злочини за СБУ. Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк пояснив, що означає таке рішення.

За його словами, виглядає так, що СБУ не хоче змінюватися, а має намір продовжувати когось "кришувати". Про це Железняк розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що раніше депутати напрацювали хороший закон про Бюро економічної безпеки. Це те, що вони обіцяли перед виборами – забрати у правоохоронців вплив на бізнес. А також створити один аналітичний орган, аби не втручалися СБУ, ГПУ, ДБР чи Нацполіція.

Довідка. Наразі загальними повноваженнями щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю володіє відділ "К" в СБУ. Він має можливість втручатися у всі сфери життя та розслідувати різні справи.

"Відповідне рішення вже ухвалили на засіданні робочої групи. 28 вересня з'ясувалося, що деякі депутати, які дуже схильні до СБУ, мабуть, почали збивати правки, які якраз прибирають ці економічні функції в СБУ", – зауважив Железняк.

Вони "зашили" правку про те, щоб залишити економічну функцію відомства у те, що СБУ нібито буде здійснювати економічну розвідку. До того ж, робили це, прикриваючись реформою СБУ, якої досі немає,

– додав політик.

Железняк розповів, що знає від своїх колег – на них тиснули з Офісу Президента та Служби безпеки України, аби вони голосували або не голосували за правки. Тож виглядає, що СБУ не хоче змінюватися, а хоче продовжувати когось "кришувати".

Депутат також пояснив, що передбачає запропоноване створення економічної контррозвідки. Вона б мала перевіряти компанії, аби вони не були бізнесом терористів чи росіян. Проте СБУ і так має ці функції, до того ж – саме їх і намагаються у них забрати.

Адже ми знаємо, як чудово російський бізнес працює в Україні. Чомусь СБУ йому не заважає – тут можна від грального бізнесу до ринку газу перераховувати,

– наголосив політик.

Він запевнив, що в СБУ також є чимало порядних працівників, які займаються захистом України та працюють в гарячих точках. "Тому треба "економічних паразитів" скоротити, а гроші, зокрема на зарплати, перекинути бойовим офіцерам, які справді працюють", – додав Железняк.

Повний коментар депутата Ярослава Железняка: відео 24 каналу