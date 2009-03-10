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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Економіка

19:36, 10 березня 2009 292

Економічні проблеми в Китаї загострюються.

Посадовці попереджають про чергову порцію не надто оптимістичних новин за підсумками лютого. В уряді очікують на подальше падіння стратегічно важливого для економіки держави експорту, проблем в малому та середньому бізнесі та збільшення кількості безробітних.Чен Демінг (міністр торгівлі Китаю): "Світова економіка продовжує падати, тут залишається багато невизначених факторів. США не до кінця усвідомили економічні проблеми, складна фінансова ситуація в Західній і Східній Європі. Тому ми не прогнозуємо відновлення експортного потенціалу протягом найближчих місяців".Для стимулювання національної економіки офіційний Пекін розпочав реалізацію плану вартістю майже 600 млрд. дол. Передбачається виділення коштів на інфраструктуру, освіту, медицину, створення робочих місць та збільшення внутрішнього споживання. Однак, ефективність плану значно знижується у зв’язку з внутрішньою нестабільністю. Піднебесна зіткнулася з першою з грудня 2002 року дефляцією. Індекс споживчих цін, за даними національного бюро статистики, в лютому знизився на 1,6%. Традиційно дефляція вважається ознакою економічного сповільнення.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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