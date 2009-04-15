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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Економія на безпеці

Фінансові ринки 09:22, 15 квітня 2009 232

Латвія економитиме на державній безпеці.

Уряд країни вирішив ліквідувати одну зі спецслужб - службу аналізу інформації. Таке рішення було прийняте з метою економії державних коштів. Служба аналізу інформації займалася обробкою даних, які надходили з силових структур, для Ради нацбезпеки Латвії. Тепер частину функцій цієї структури візьме на себе Бюро із захисту конституції.Внаслідок світової економічної кризи, Латвія була змушена скоротити видатки з держбюджету та звернутися за допомогою до Міжнародного валютного фонду. Проте найближчим часом влада країни планує знову скоротити бюджетні витрати, оскільки через дефіцит державного кошторису Латвія не може отримати черговий транш МВФ. Очікується, що у 2009 році бюджет країни доведеться скоротити майже на 2 мільярди доларів.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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