Економний відпочинок

Автокемпінг і приватні садиби замість готелів - українці економитимуть на відпочинку цього року.

Експерти передрікають - у сфері туризму знову буде збільшуватися обсяг самостійного планування відпусток без допомоги турфірми. Користуватимуться попитом кемпінги в Карпатах та в Криму, а також приватний сектор, проживання в якому обійдеться туристу значно дешевше, ніж у готелі. Крім того спеціалісти зауважують - середньостатистичний українець цього року не стільки відпочиватиме, скільки лікуватиметься.Олена Шаповалова (віце-президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу України): "Практика і статистика показує, що багато поїздок до Миргорода, Моршин, Трускавець. Так, люди нервують, загострюються хронічні хвороби, люди їдуть на курорти. Через девальвацію гривні санаторії і дуже багато в Криму готелів не підвищували цього року вартість."Інший спосіб економії - автобусні тури замість відпочинку, що вимагає авіаперельоту. Тож замість того, аби ніжитися на узбережжі Середземного або Червоного морів, українці збагачуватимуться духовно. До курортної програми, на думку туроператорів, увійдуть східноєвропейські країни. Тиждень такого відпочинку у тризірковому готелі обійдеться від 190 євро на особу. Борис Зелінський (президент групи туристичних компаній): "Польща, Чехія, Угорщина. Різні комбінації з цих країн і регіонів завжди були доступні за ціною, і доступні масовому споживачеві. Для тих, хто хотів з'їздити до Європи - Франція, Італія - візьмуть путівки ближче."Якщо все-таки бажання відвідати далеку екзотичну чи дорогу європейську країну буде нестерпним, туристи скоріше за все економитимуть на зірках. Так, тиждень у французькому тризірковому готелі обійдеться їм у 700 євро. Ціни ж у Туреччині та Єгипті коливатимуться в межах 450-700 доларів на людину за сім днів, у той час як відпочинок у комплексах три зірочки в Криму, таких як "Ялта-Інтуріст", "Примор'я" в Коктебелі чи "Планета" у Євпаторії, цього літа обійдеться від у 1,5-2 тисячі за тиждень. Певна ж категорія туристів в цілях економії намагатиметься виїхати за кордон за "горящими" турами. А п’ята частина тих наших співгромадян, які минулого року активно витрачали гроші на відпочинок, цьогоріч економитимуть у доволі специфічний спосіб - взагалі нікуди не поїдуть, прогнозують у Державній службі туризму і курортів.